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珍惜生命｜朗屏邨6旬漢留遺書墮樓 當場氣絕

突發
更新時間：01:49 2026-06-27 HKT
發佈時間：01:49 2026-06-27 HKT

周五（26日）下午3時22分，元朗朗屏邨雁屏樓一名63歲黎姓男住戶，被途人發現倒臥在大廈對開空地，懷疑從高處墮下。救護人員到場後，證實他已當場氣絕身亡。

警員在現場檢獲一封遺書，相信男事主因病厭世輕生，並從大廈一梯間墮下，案件目前列作「有人從高處墮下」程序處理。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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