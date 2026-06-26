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獵人書店涉煽動｜黃文萱及其丈夫獲准保釋候查 7月下旬報到

突發
更新時間：22:33 2026-06-26 HKT
發佈時間：22:33 2026-06-26 HKT

警務處國家安全處人員6月24日突擊搜查深水埗「獵人書店」，拘捕兩名分別32及31歲本地男女，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，該女子另涉嫌洗黑錢罪被捕，警方於現場檢取一批具煽動意圖的物品、書籍和涉案文件。據悉，被捕人士為「獵人書店」負責人、已解散的公民黨前區議員黃文萱及其姓麥丈夫。警方今日（26日）表示，兩名被捕男女已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。

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消息指，兩人於店內出售及展示具煽動意圖的刊物，亦不時舉辦以青少年及學生作為目標對象的講座及分享會，包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。而黃文萱同時牽涉洗黑錢，涉嫌曾收取多筆數以十萬計疑似來自外部政治勢力的可疑款項。

警務處國家安全處人日前突擊搜查深水埗「獵人書店」。資料圖片
警務處國家安全處人日前突擊搜查深水埗「獵人書店」。資料圖片

據知，該書店不定期以舉辦「生命圖書館」和「生涯規劃」等文化活動作幌子，向參與活動人士包括青少年和學生灌輸仇恨政府的意識。有學校更因而被誤導而帶領學生參與活動。自六月中旬起，該書店便聯同「關注學童自殺學生聯席」，舉辦名為「我們為何對世界失望」的展覽，但當中的活動展板竟然寫有「只有暴政」、「光時」等字句，把自殺成因隱喻扣連上仇恨香港政府和國家身上，而展板貼上多張不同顏色的便條紙，設計令人聯想起「黑暴」期間的連儂牆。

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