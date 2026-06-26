國際禁毒日｜暑假將至 警連續兩月加強中區執法 打擊毒品保護青少年

中區警區將於暑假期間（6月26日至8月30日）在區內展開代號為「匯流」的保護青少年及打擊毒品行動，重點針對娛樂場所及青少年安全問題，並全面打擊毒品相關罪行。

今日（6月26日）適逢「國際禁毒日」，中區警區總督察（刑事）熊斯達署理總督察，聯同中西區撲滅罪行委員會副主席葉俊賢及委員、保安局禁毒處義工團主席王燦榮及團隊、懲教署愛羣義工團塘福懲教所分隊懲教事務高級監督簡文傑及團隊，種族共融教育及福利協會義工團創辦人白俊達及團隊、以及中區少年警訊，到蘭桂坊一帶向市民派發防罪及禁毒宣傳單張，提醒大家保持警覺，遠離毒品，同時亦提醒市民觀看世界盃賽事時，切勿參與非法賭博。

警方表示，鑑於近年網上販毒及青少年濫藥問題持續受到關注，不法分子透過社交平台及速遞渠道販運毒品，並利用青少年心智未成熟及急於求職等弱點，誘騙他們參與販毒活動。自去年暑假起，中區警區已聯同港島總區及相關部門展開「匯流」行動，重點打擊區內販毒活動，尤其針對含有依托咪酯的毒品及成分不明的電子煙產品。

今年首六個月，區內共錄得37宗涉及毒品罪行的案件，拘捕36名男子及5名女子（15至63歲），涉嫌「管有危險藥物」、「販運危險藥物」等罪名。其中14宗案件發生於臨近暑假前的5至6月期間，由中區警區探員主動展開掃毒行動偵破。相關案件涉及透過網上平台交易毒品，檢獲多款毒品，包括不同類型的大麻產品、可卡因、毒郵票，以及含有依托咪酯的電子煙彈。警方相信有關行動已有效打擊區內毒品供應鏈，未來將繼續以情報主導方式加強執法力度。

除積極打擊毒品交易外，警方亦聯同相關部門在區內同步展開防罪宣傳及禁毒教育活動，提升青少年的守法意識及自我保護能力。

此外，警方亦重點打擊向未成年人士售賣或供應酒精飲品的違法行為。警方指出，青少年自制能力較弱，飲酒後警覺性下降，容易增加成為盜竊及性罪行受害人的風險。行動期間，警方將不定時突擊巡查酒吧、食肆及娛樂場所，嚴厲執法，同時在街頭的青少年聚集熱點及高風險地點加強高姿態巡邏，以堵截相關違法活動。

警方同時關注青少年濫用電子煙的情況。近年市面出現摻雜依托咪酯或大麻成分的另類吸煙產品，對青少年構成潛在風險。警方提醒，禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品的規定已於2026年4月30日生效。任何人在公眾地方管有電子煙、煙油、煙彈、加熱煙或草本煙等產品，均屬違法，可被處以定額罰款港幣3000元；如產品含有大麻或依托咪酯等受管制成分，將根據《危險藥物條例》提出檢控。

警方呼籲青少年外出娛樂或聚會時保持警覺，拒絕接受陌生人提供的香煙、電子煙或飲品；暑期求職前應核實僱主身份及工作性質，切勿因高薪誘惑而誤墮法網。同時，家長應多關心子女的暑期動向及社交圈子，留意是否攜帶電子煙、出現情緒突變或作息異常等情況，及早引導及提醒。警方強調，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬極嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款五百萬港元，市民切勿以身試法。