警首次用無人機打擊非法駕駛電動單車拘54人 部分為外賣員

為針對非法駕駛電動單車司機經常在馬路及行人路上左穿右插，危害行人安全，警方在過去一連五日，在西九龍區首次引用無人機，在油尖旺市區重點打擊駕駛非法電動單車的相關罪行。行動中共拘捕51男3女，部分被捕人正在送外賣。警方警告，外賣平台一旦發現其外賣員送外賣時使用非法電動單車，平台會主動凍結其外賣平台帳號，後果得不償失。

西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑講述行動時表示，西九龍總區交通部聯同西九龍各警區人員 ，今個月21至25日期間，一連五日在西九龍總區展開代號為「閃步」行動， 重點打擊 駕駛非法電動可移動工具，亦即坊間俗稱「電動單車」的相關罪行。

警方分析過往一年發生涉及電動單車的交通意外地點，主要集中在食肆或商店林立的地點，電動單車司機往往會在馬路及行人路上左穿右插，無視其他道路使用者的安全，險象環生。

今次行動共拘捕54人，包括36名本地男子、2名本地女子、15名非華裔男子以及1名非華裔女子 ，年齡介乎18歲至72歲。行動中共檢獲54部電動單車作進一步檢驗。

特遣隊高級督察譚健燊表示，行動中派出人員於油尖旺、深水埗及九龍城區執法。以往由於電動單車無合法可供識別的車牌識別，駕駛速度又較快，加上很多時候司機不會依照交通規行駛，直接增加警方截查駕駛者的難度。

有見及此，今次行動警方首次應用無人機打擊電動單車的相關違法行為。警方利用無人機靈活性高以及可以提供多角度作觀察的優勢，輔助警員於重點位置進行高空巡邏。無人機可令警員觀察方式，由以往只可以於某一個定點，轉變為以高空鳥瞰方式，大大增加觀察範圍及細節，令警員可更容易發現電動單車駕駛者，紀錄其相關違規詳情 以及可更迅速有效，並安全地進行截查。

行動中部分被捕人正利用電動單車送外賣。為加強阻嚇性，西九龍總區交通部一直與香港主流外賣平台 保持合作關係，如外賣平台發現其外賣員在送外賣時違反嚴重交通規例，如駕駛未領有牌照車輛，包括電動單車，平台會主動凍結其外賣平台帳號。

譚健燊強調，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣一萬元及監禁12個月。

鄭俊傑指，在市區使用電動單車不止犯法，更是非常危險的行為。電動可移動工具不適合與正常獲發牌的 車輛共用路面，更不應該在行人路 上使用。電動單車最高速度可輕易達到時速50公里或以上，其實已經與一部電單車速度相若，好多情況或案件都可見到，遇到意外時人命傷亡可以好嚴重。

電動單車亦不接受第三者保險保障，一旦發生交通意外，其他道路使用者得不到法律下應有保障。 所以使用沒有牌照的電動單車的人士是相當不負責任。

西九龍總區過往一年已經拘捕及檢控逾200名駕駛非法電動單車司機，而警方會繼續打擊相關罔顧道路使用者安全的犯法行為。 市民為保障自己及其他道路使用者的安全，勿貪一時方便使用非法電動可移動工具。