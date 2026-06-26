Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍灣運動場六旬男管工遭鋪瀝青工程車輾斃 七旬司機涉危駕被捕

突發
更新時間：23:32 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:24 2026-06-26 HKT

九龍灣發生奪命工業意外。今日（23日）早上8時58分，九龍灣運動場跑步徑一名男工人，被工程車輾過壓車底，頭部重創。救護員接報到場，經檢驗後證實他當場不治，警方正調查事件。

死者姓余65歲，為上址監工，當時與工友在跑步徑進行鋪瀝青工程，工友駕駛鋪瀝青的工程車，死者站在工程車後方工作，其間工程車倒後駛撞到死者，將他捲入車底，頭部重創，當場傷重不治。

警方經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕70歲姓鍾工程車司機，現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區重案組跟進。

余的胞妹接報後到場了解事件，她說死者單身，住牛頭角房協單位。由於年屆65歲，死者近年都多在寫字樓負責編更工作，不算辛苦，他更向妹妹表示會退休，「所以我仲以為佢已經冇做嘢」，今日接獲消息，她坦言不明胞兄當時正做甚麼工種。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文了解事件後表示，死者從事瀝青鋪設工作已一段長時間，超過30年經驗，他目前是管工。今日是九龍灣運動場鋪瀝青工程最後一日，運動場將於9月中重開。她指暫時未知發生意外的具體原因，只知是工程車倒後撞到死者，他被捲入車底。

蕭續說，近10日已有兩宗致命的有關機械操作的意外，該會感到非常難過，促請當局檢討出事原因，並呼籲僱員及僱主操作機器要謹慎。移動機器要安裝感應器，如發現有物件太近，應發出警報停機，才可減少同類意外。 

建築署：翻新工程已即時全面暫停 責成總承建商深入調查意外

建築署對一名承建商員工在九龍灣運動場翻新工程工地不幸離世，深表難過，並向死者家屬致以深切慰問。事發後，建築署人員到工地了解情況，並要求承建商向死者家屬提供適切協助，又指相關翻新工程已即時全面暫停。建築署責成總承建商深入調查意外，署方亦會全力協助相關部門調查事故成因。

勞工處：已向有關承建商發出「暫時停工通知書」

勞工處亦表示高度關注今日的致命工作意外。對於有男工在地面工作時，被一輛正在後退的壓實機輾斃，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處發言人表示，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內使用所有負荷物移動機，直至信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

發言人續指，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

最Hit
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
01:34
廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊
社會
14小時前
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢 效力12年TVB曾因《愛回家》馬漢入屋 決返出公海：卡拉永遠OK
影視圈
10小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
6小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
14小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散
即時中國
2小時前
巴西全球最長壽3姊妹：左起109歲的列維塔、103歲的朱琳娜及104歲的佐雷德。路透社
全球最高齡姊妹 巴西3人瑞合計316歲 科學家尋長壽密碼
即時國際
11小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
11小時前
粵菜酒家搶客新招！每晚6點後小菜全單免加一 揚言「對抗通縮風暴」
粵菜酒家搶客新招！每晚6點後小菜全單免加一 揚言「對抗通縮風暴」
飲食
11小時前
何文田華欣閣單位拖板故障釀大火 57歲婦及家貓喪生 另3人送院包括死者女兒
00:38
何文田華欣閣單位拖板故障釀大火 57歲婦及家貓喪生 另3人送院包括死者女兒
突發
1小時前