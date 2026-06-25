素海霖被捕｜港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注被捕

西九龍總區重案組人員今（25日）在深水埗拘捕一名29歲姓蘇本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」，據了解，被捕人為「港產AV女優」藝人素海霖（又名：繪麗奈，Erena），近日被揭發為一個外圍賭博網站擔任代言人。

素海霖獲准保釋候查

警方表示，近日發現有非法賭博網站聘請代言人宣傳及推銷網上賭博，招攬賭客於非法賭博網站投注。經深入調查後，西九龍總區重案組人員今日在深水埗拘捕一名29歲姓蘇本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。該名女子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

素海霖被捕帶署。警方提供

據了解，涉案外圍賭博網站境外註冊，聘請素海霖任代言人，出動千萬名車，以MV手法拍攝香車美人宣傳外圍網站，近日更將影片放上YouTube播放。《星島申訴王》報道後，相關影片昨日(24日)晚上已下架，而涉事外圍網站也移除了素海霖代言的所有宣傳相片。素海霖昨晚主動聯絡記者，指自己希望就事件發表聲明，但其後又改口稱暫不作回應。

記者於前日(23日)登入該賭博網站，首頁已經出現素海霖的大頭照宣傳橫額，更介紹素海霖是2026至2027年網站特邀女神。這個外圍網站除了主力提供體育博彩外，亦有其他網上賭場，老虎機，電子競技等等各類形式賭博。至於慣常吸引賭客的手法亦大同小異，包括開戶送錢，充值加乘，回佣，包賠單等等，務求以各種形式優惠，吸引賭客進場。

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素海霖原名蘇凱琳，自稱為首位進軍日本成人電影AV界的港產女優。她以日本名字「繪麗奈」於2023年正式在日本出道，因大膽作風與土生土長香港人身份在兩岸三地引發高度關注。近年因合約問題令其日本拍攝工作有所停滯，但她積極透過舉辦一對一私約粉絲見面會、推出周邊商品及全裸寫真集等開拓吸金機會。近日她更被揭發擔任外圍賭博網站代言人，事件曝光後相關網站已刪除全部影片及宣傳照片。

根據《賭博條例》（第148章），除由獲授權營辦者舉辦的受規管賽馬及彩票、在持牌場所內進行的賭博活動，以及法律豁免的其他活動外，所有形式的賭博均屬違法。這包括透過任何途徑（包括網上平台）進行的投注及收受賭注。該條例亦適用於身處香港境內的人士所下的賭注，不論有關平台的伺服器設於本地還是境外。一經定罪，投注相關罪行的最高刑罰為監禁九個月及罰款五萬元；而涉及收受賭注或組織非法賭博的罪行，最高刑罰為監禁七年及罰款500萬元。

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