深水埗鱷魚｜遛狗街坊聞鱷色變：大咗有殺傷力 籲養寵物顧己及人

深水址鬧市昨日（24日）驚現鱷魚，一條約1.5米長暹羅鱷在大埔道54號懷疑走失，由高處墮下跌落一樓陽台，嚇煞住戶。幸愛護動物協會人員到場，成功將牠擒獲帶走。有街坊直指事件令人生畏，認為飼主飼養寵物前應該三思，顧忌及人避免危及自己及居民。

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今日（25日）早上，《星島頭條》記者重返涉事大廈，但未見有居民出入，鱷魚的飼主仍未知是何人；而出現鱷魚的單位陽台已回復平掙。深水埗街坊鄭女士在附近遛狗，她知道有大廈突然出現鱷魚後，不諱言：「我自己都養寵物，但養寵物前要諗吓，嗰樣嘢會唔會對人或者街坊有危險。」她又直指：「我唔知佢（飼主）點運（鱷魚）落嚟，但養（鱷魚）對佢自己都危險。鱷魚嚟㗎嘛，大咗有殺傷力。」

督察成功用套索同長網，將牠安全捕捉。愛協提供圖片

愛協獸醫為鱷魚進行初步檢查及X光檢驗。愛協提供圖片

愛協獸醫為鱷魚進行初步檢查及X光檢驗。愛協提供圖片

督察成功用套索同長網，將牠安全捕捉。愛協提供圖片

3名督察合力終將鱷魚放入網內。愛協提供片段截圖

3名督察合力終將鱷魚放入網內。愛協提供片段截圖

3名督察合力終將鱷魚放入網內。愛協提供片段截圖

愛協事後將涉事鱷魚送往愛協青衣中心，再交由漁農自然護理署接收及跟進，經檢查後相信該條鱷魚是未成年的暹羅混種鹹水鱷。愛協提醒鱷魚屬於危險野生動物，私人飼養不單非常危險，亦可能涉及違法。即使是幼年個體，隨住成長，亦會對人及其他動物構成嚴重威脅。愛協呼籲市民，切勿飼養鱷魚等危險野生動物作為寵物。如果發現懷疑有人非法飼養，或者有相關動物受傷、被棄置，甚至在社區出沒，請保持距離，切勿自行處理，並立即報警或通知相關部門跟進。

漁護署強調所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄 I 或 附錄 II 動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄 I 或附錄 II 物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。署方提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。署方將就鱷魚的來源作進一步調查。