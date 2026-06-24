深水埗驚現1.5米長暹羅鱷 疑從高處直墮陽台 愛協出動套索長網成功捕捉

深水埗發現鱷魚。今日（24日）中午12時許，警方接獲報案，指大埔道54號一樓陽台位置出現一條疑似鱷魚。警方及愛護動物協會到場，最後成功將鱷魚捕捉，稍後交由漁護署處理。

據了解，涉事鱷魚為暹羅鱷，大約1.5米長，昨日（23日）晚上9時左右，居於1樓的姓許男戶主突然聽到陽台傳出巨響，但未有理會，直到今早見到陽台有一隻巨型爬蟲類動物，未知是蜥蝪還是鱷魚，於是報警，警方正調查事件。

愛協：其中一隻腳疑受傷 估計鱷魚未成年

愛協回覆《星島頭條》查詢時表示，今日中午約1時，警方致電愛護動物協會熱線，表示有市民於深水埗大埔道一住宅樓宇發現一條鱷魚並受傷。愛協派出數名督察，帶同合適裝備到場協助，其後發現鱷魚匿藏在住宅單位平台的雜物下。經評估現場情況後，督察成功用套索同長網，將牠安全捕捉。

愛協指現場所見，鱷魚其中一隻腳懷疑受傷，原本愛協在現場等候漁農自然護理署接收及跟進，不過基於動物受傷情況及福利考慮，決定先將鱷魚送往愛協青衣中心，作進一步檢查同照顧。現時該條鱷魚仍留在青衣中心，等候漁護署安排接收及處理。其後愛協獸醫為鱷魚進行初步檢查及X光檢驗，發現該條鱷魚體型較細，長約一米多，估計是未成年的暹羅混種鹹水鱷。

根據愛協提供的影片所見，涉事鱷魚初時匿藏於雜物下方，瑟縮一角，當愛協督察企圖用套索捕捉時，牠突然張口反抗。經過一輪苦戰後，愛協督察合力將鱷魚放入長網內，但鱷魚非常「生猛」，不斷掙扎。

愛協提醒鱷魚屬於危險野生動物，私人飼養不單非常危險，亦可能涉及違法。即使是幼年個體，隨住成長，亦會對人及其他動物構成嚴重威脅。愛協呼籲市民，切勿飼養鱷魚等危險野生動物作為寵物。如果發現懷疑有人非法飼養，或者有相關動物受傷、被棄置，甚至在社區出沒，請保持距離，切勿自行處理，並立即報警或通知相關部門跟進。

漁護署：將就鱷魚來源作進一步調查

漁護署表示，今日下午接到警方轉介，指有市民報告於深水埗一住宅單位露台內發現一條鱷魚。愛護動物協會人員到場將鱷魚檢走，人員其後由愛護動物協會接收該條鱷魚。經初步檢查，該條鱷魚長約 1.5 米，品種仍有待進一步確定，署方將就鱷魚的來源作進一步調查。

漁護署強調所有鱷魚均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄 I 或 附錄 II 動物。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄 I 或附錄 II 物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。署方提醒巿民，在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。

深水埗大埔道有一隻鱷魚從天而降，直墮一樓陽台位置。