跨部門聯合海上救援演習 水上電單車成救援利器 3年成功救起60人

水警港外警區今日（24日）舉辦「海上安全講座暨無毒約章簽署儀式2026」，聯同水警東、西、北分區的業界代表及多個政府部門代表，攜手推動海上安全及打擊毒品工作，進一步加強警民合作。活動同時邀請多名講者分享海上安全及禁毒資訊，並進行聯合海上救援演習，示範拯救遇險人士的應變行動。

每年暑假均為水上活動高峰期，警方一直積極推廣海上安全意識，致力確保市民能安全享受各類水上活動。另一方面，警方持續打擊海上非法活動，尤其針對毒品罪行。自2012年起，水警東分區推行「無毒約章活動」，與業界建立恆常合作機制，透過情報交流，共同遏止海上毒品活動。

今年活動邀請來自水警東、西、北分區的業界代表共同簽署約章，標誌計劃邁向新里程。活動亦提供平台，促進業界、警方及相關政府部門之間的直接交流，加強協作，進一步提升執法效能及防罪滅罪的整體能力。

活動設有多項專題講座，包括入境事務處及海事處代表介紹遊艇跨境措施及《海上安全（酒精及藥物）條例》的實施成效；警察毒品調查科人員講解最新毒品趨勢；以及警察公共關係部人員介紹「好市民獎」計劃，鼓勵市民積極參與防罪滅罪和救援工作。

此外，多個單位進行聯合海上救援演習，參與部門包括政府飛行服務隊、中國香港拯溺總會、水警無人機隊、水上電單車隊及警犬隊，充分展示跨部門之間的協作能力及專業應變水平。警方表示，自2023年引入水上電單車以來，已進行90次救援行動，成功救起60人，顯著提升在淺水區的救援效率。

警方強調，未來將繼續透過跨部門協作及與業界保持緊密聯繫，全面守護香港海域安全，並呼籲市民及業界支持「無毒約章」，攜手締造安全、無毒的海上環境。除此之外，警方亦向業界積極鼓勵參與戶外活動人士安裝「HKSOS」手機應用程式，當市民進行戶外活動時，若不幸遇到意外，系統能自動偵測，並將求救者準確位置發送給警方，大大協助縮短搜救時間，減少傷亡事故的發生。