懲教署辦視像招聘會 助在囚人士釋前規劃更生路

懲教署今日（6月24日）再次舉辦「愛心僱主」視像招聘會，約50名來自8個懲教院所並於3個月內獲釋的在囚人士參與。招聘會提供的職位空缺涵蓋餐飲、建造、工程、健康護理及零售等多個行業。

懲教署自去年起舉辦「愛心僱主」視像招聘會，安排即將獲釋的在囚人士與僱主透過視像會議進行求職面試。僱主於旺角、筲箕灣及沙田的懲教署多用途家庭及更生服務中心，透過視像形式與身處不同院所的在囚人士進行面試。招聘會讓僱主能於短時間內與多名即將獲釋的在囚人士面試，同時讓在囚人士能在釋前應徵心儀工作，為日後離開院所重投職場作好準備。視像招聘會不單便利僱主，亦協助在囚人士盡快重投社會，實現雙贏局面。

招聘會讓僱主能於短時間內與多名即將獲釋的在囚人士面試，同時讓在囚人士能在釋前應徵心儀工作。

懲教署自去年起舉辦「愛心僱主」視像招聘會，安排即將獲釋的在囚人士與僱主透過視像會議進行求職面試。

懲教署今日再次舉辦「愛心僱主」視像招聘會，約50名來自8個懲教院所並於3個月內獲釋的在囚人士參與。

視像招聘會是「愛心僱主」計劃下的重點活動之一。該計劃旨在建立一個互動就業配對平台，將僱主提供的職位空缺及最新就業資訊傳遞給在囚人士，並安排不同形式的面試，為即將刑滿獲釋的在囚人士提供受聘機會。

懲教署會繼續與社會各界持份者緊密合作，除了舉辦就業配對活動，亦會為在囚人士提供不同行業的最新資訊，並開辦市場導向的職業訓練課程，協助他們考取市場認可的資歷，全面提升釋後就業能力，共建更包容共融的社會。