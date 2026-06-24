Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青磚圍奪命工傷｜65歲男工人遭壓斃 警改列誤殺拘管工及挖泥車操作員

突發
更新時間：20:32 2026-06-24 HKT
發佈時間：17:56 2026-06-24 HKT

屯門青磚圍上周三（17日）發生一宗工業意外，一名65歲姓陳男工人於回收場工作期間疑被機器壓到擊中，腹部受傷，初時仍然清醒，惟送院治療後證實不治。案件交由屯門區警區重案組跟進調查，拘捕兩名男子，並將案件改列「誤殺」。

警方指現場為一個營運超過6年的私人廢物回收場，主要處理紙張及銅鐵廢物，佔地約20萬尺。死者為一名獲受聘的挖泥車操作員，於涉事回收場工作6年，警方經深入調查，相信案發時有一名男工人操作挖泥車，不慎撞到正在車後處理雜物的死者。

相關新聞：屯門青磚圍六旬吊機操作員遭機器壓腹 送院搶救後不治

警方其後聯同政府化驗所人員於現場搜證，經法醫進一步檢驗後，發現死者腹部位置曾受重物撞擊，導致內出血而死亡。死者腹部傷勢位置與現場挖泥車高度吻合，警方相信今次事件，涉及操作人員的疏忽及現場管理層監管不力導致悲劇。

警方今日（24日）將案件改列作「誤殺」，重案組探員於同日拘捕一名51歲挖泥車操作員及29歲管工涉嫌誤殺。二人現正被扣留調查，不排除會有更加多人被捕。警方指被捕的51歲男子涉嫌未持有有效挖泥車操作證明書，而29歲被捕男子則涉嫌知道挖泥車操作員沒有持有有效挖泥車操作證明書，仍容許他在回收場內操作機械。

據了解，被捕的51歲挖泥車司機原先為地盤雜工，而死者則為全職挖泥車操作員，以日薪計算，送院時腹部有一條瘀傷及手有擦傷。

相關新聞：青磚圍奪命工傷│死者為顧家好爸爸 妻昨曾要求不上班提早做節

屯門警區總督察（刑事）莊婉娜表示，案發當日勞工處曾有派員到場調查，並隨即向涉事回收場發出「暫時停工通知書」。警方將會繼續聯同勞工處作深入調查，並適時向律政司徵詢法律意見。若發現涉及人為疏忽、違反安全條例或刑事成分，警方重申必定會依法追究相關人士的刑事責任。

死者兒子早前接受《星島頭條》訪問時表示，父親任職吊機操作員十多年，做事盡責，在他眼中，父親是一名好爸爸，默默為頭家付出一切。他更透露父親本來可以逃過一劫，母親打算提早做節，要求父親不要開工，一家三口過節，但父親拒絕，聲稱：「有吊櫃要上，同事處理唔到，我要返工」。

 

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
11小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
8小時前
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
寧屈違法工廈拒住村屋！情侶同居慳租爆大戰 男友一句暗黑警告惹嘩然 網民力推「第三選擇」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
6小時前
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
8小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
6小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
11小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
UNIQLO「最好著」短褲$99入手！網民激讚「買咗超過10條」 1貼心設計做Gym必備？
UNIQLO「最好著」短褲$99入手！網民激讚「買咗超過10條」 1貼心設計做Gym必備？
生活百科
7小時前