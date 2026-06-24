青磚圍奪命工傷｜65歲男工人遭壓斃 警改列誤殺拘管工及挖泥車操作員

屯門青磚圍上周三（17日）發生一宗工業意外，一名65歲姓陳男工人於回收場工作期間疑被機器壓到擊中，腹部受傷，初時仍然清醒，惟送院治療後證實不治。案件交由屯門區警區重案組跟進調查，拘捕兩名男子，並將案件改列「誤殺」。

警方指現場為一個營運超過6年的私人廢物回收場，主要處理紙張及銅鐵廢物，佔地約20萬尺。死者為一名獲受聘的挖泥車操作員，於涉事回收場工作6年，警方經深入調查，相信案發時有一名男工人操作挖泥車，不慎撞到正在車後處理雜物的死者。

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警方其後聯同政府化驗所人員於現場搜證，經法醫進一步檢驗後，發現死者腹部位置曾受重物撞擊，導致內出血而死亡。死者腹部傷勢位置與現場挖泥車高度吻合，警方相信今次事件，涉及操作人員的疏忽及現場管理層監管不力導致悲劇。

警方今日（24日）將案件改列作「誤殺」，重案組探員於同日拘捕一名51歲挖泥車操作員及29歲管工涉嫌誤殺。二人現正被扣留調查，不排除會有更加多人被捕。警方指被捕的51歲男子涉嫌未持有有效挖泥車操作證明書，而29歲被捕男子則涉嫌知道挖泥車操作員沒有持有有效挖泥車操作證明書，仍容許他在回收場內操作機械。

據了解，被捕的51歲挖泥車司機原先為地盤雜工，而死者則為全職挖泥車操作員，以日薪計算，送院時腹部有一條瘀傷及手有擦傷。

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屯門警區總督察（刑事）莊婉娜表示，案發當日勞工處曾有派員到場調查，並隨即向涉事回收場發出「暫時停工通知書」。警方將會繼續聯同勞工處作深入調查，並適時向律政司徵詢法律意見。若發現涉及人為疏忽、違反安全條例或刑事成分，警方重申必定會依法追究相關人士的刑事責任。

死者兒子早前接受《星島頭條》訪問時表示，父親任職吊機操作員十多年，做事盡責，在他眼中，父親是一名好爸爸，默默為頭家付出一切。他更透露父親本來可以逃過一劫，母親打算提早做節，要求父親不要開工，一家三口過節，但父親拒絕，聲稱：「有吊櫃要上，同事處理唔到，我要返工」。