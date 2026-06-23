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機場劫黃金｜深圳落網4男女被暫控串謀行劫 周三沙田法院提堂

突發
更新時間：21:04 2026-06-23 HKT
發佈時間：21:04 2026-06-23 HKT

機場三號停車場日前發生搶劫案，一名36歲男子被搶走約700萬元金條。警方先後拘捕13人，包括4名潛逃內地的男女。警方今日（23日）表示，該4名深圳落網的男女已被暫控合共一項「串謀行劫」罪，案件將於明日（24日）上午於沙田裁判法院提堂。

相關新聞 : 機場劫黃金｜增至13男女被捕 當中4人深圳落網已移交港警 700萬元金條仍蹤杳

事發於上周四（18日）凌晨零時30分，一名36歲本地男子受僱一名內地商人，由印尼獨自運金回港，當他落機後到機場3號停車場準備上車時突然遇襲，被人用刀斬傷後大腿及左前臂，混亂間亦被人搶走一個背囊，內有6條金條，每條重1公斤，總值約700萬港元。匪徒得手後登上接應7人車逃去，而事主送院經治理後情況穩定。

警方經調查後拘捕7名男女，相信案件並非隨機行劫案，而是有預謀，明顯有「內鬼」通風報信，熟人所為，其後警方再拘捕6名男女（年齡介乎16至39歲），當中3男1女被捕人是在內地執法部門人員協助下於深圳被緝獲，昨日在深圳灣口岸將4人移交香港警方。
 

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