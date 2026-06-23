FU牌司機雙手離軚用電話惹議 運輸署：轉交執法部門跟進
更新時間：20:35 2026-06-23 HKT
發佈時間：20:35 2026-06-23 HKT
發佈時間：20:35 2026-06-23 HKT
網上周一（6月22日）流傳一部車牌前綴為FU的兩地牌左軚車，在本地行駛途中男司機竟雙手離軚，低頭用電話，惹來討論。運輸署回覆查詢時表示，留意上述情況後，已將個案轉交執法部門跟進。
運輸署強調，特區政府非常重視車輛和道路安全。所有持粵港常規配額往返粵港兩地的粵車，均須按香港的要求通過車輛檢驗，並遵守香港的道路交通法規。
根據法例，任何司機在其所駕駛的汽車移動時，不得以其本人手持的方式使用流動電話。另外，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，有機會觸犯不小心駕駛的罪行。此外，鑑於香港的交通規則與內地不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，一經定罪，可處罰款或監禁。
相關報道：車Cam｜FU牌司機被指隧道內雙手離軚用電話 網民質疑涉違規使用駕駛輔助
最Hit
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
2026-06-22 19:35 HKT
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
2026-06-22 09:58 HKT