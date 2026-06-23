FU牌司機雙手離軚用電話惹議 運輸署：轉交執法部門跟進

網上周一（6月22日）流傳一部車牌前綴為FU的兩地牌左軚車，在本地行駛途中男司機竟雙手離軚，低頭用電話，惹來討論。運輸署回覆查詢時表示，留意上述情況後，已將個案轉交執法部門跟進。

運輸署強調，特區政府非常重視車輛和道路安全。所有持粵港常規配額往返粵港兩地的粵車，均須按香港的要求通過車輛檢驗，並遵守香港的道路交通法規。

根據法例，任何司機在其所駕駛的汽車移動時，不得以其本人手持的方式使用流動電話。另外，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，有機會觸犯不小心駕駛的罪行。此外，鑑於香港的交通規則與內地不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，一經定罪，可處罰款或監禁。

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