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中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人

突發
更新時間：19:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：12:24 2026-06-23 HKT

中環皇后大道中29號華人行滙豐銀行分行，今日（6月23日）早上9時許有職員報案，表示有人使用虛假文書。警方趕至調查，截獲涉案兩名內地男女，分別為65歲張翁及50歲孫婦，並檢獲數份懷疑虛假銀行文件。警方經初步調查後，以涉嫌「行使虛假文書」拘捕兩人，中區警區重案組正跟進案件。

內地男女要求將500億港元轉入戶口 職員報警求助

據了解，兩男女為友人關係。相關分行於早上9時開門，今日開門後僅約5分鐘，這對男女便急不及待進入銀行，向職員出示一些文件，例如是按揭文件及月結單，並要求將500億港元轉入張翁的銀行戶口。職員將兩人帶入會面室確認文件，經檢查發現13頁文件中有6頁懷疑為偽造，遂報警求助，其後揭發案件。

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