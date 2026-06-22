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Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶

突發
更新時間：04:01 2026-06-22 HKT
發佈時間：04:01 2026-06-22 HKT

「Save Lily」事件中的兩個月大男嬰Danny，周日（21日）因發燒先送往律敦治醫院，晚上再轉送東區醫院接受治理。曾先生及關小姐其後先後步出病房，向傳媒交代最新情況。

父母盼能餵哺母乳

曾先生表示，Danny現時只是輕微發燒，醫生亦指收容所內有數名嬰兒同樣生病，並已建議一系列診斷及治療方法。他說，過去數次探視Danny時，均見到兒子健康狀況「每況愈下」，感到十分擔心。他說：「第一次見佢眼仔轆轆，第二次見佢神情呆滯，第三次見佢就係入醫院。就算入到嚟醫院，我哋本身係無得探，係因為傳媒喺出面睇住嘅情況之下先至有一個特別嘅安排。」他又指，見到Danny見到母親時會露出笑容，認為兒子希望返到父母身邊，同時希望每日都可以食到人奶。

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曾先生續指，Danny出世不足兩個月，十分需要家人照料，收容所雖可提供專業照顧，但無法取代親人陪伴。他提到，Danny每次見到母親都會表現得較安心，又指男嬰一直主要以母乳餵哺，現時改食配方奶粉，擔心他未必習慣。

父：每星期探望一次不足夠

曾先生又引用聯合國《兒童權利公約》第十二條，指Danny的意願應該獲得尊重，強調兒童意願要被「handle」。他說，每次探望Danny時，兒子都會「靠落媽媽度去」，懷疑他想食人奶，但每星期只得一次探視，認為安排遠遠不足。他說：「Danny要食人奶嘅意願未被尊重。」

他又表示，調查已進行兩個多星期，Danny目前健康情況正常，但當局仍未採取措施促進家庭團聚。他引用外國例子指，部分地方設有「調查家舍」，可讓家長與小朋友一同居住，並由社工監察情況，但香港目前並無類似支援。他認為，現行做法未有充分考慮兒童最大利益及家庭權利。

母獲准逗留至早上 9時

關小姐則表示，Danny在收容所時曾出現輕微發燒、流鼻水及有痰等感冒症狀。她在病房內抱起他時，見到他頭熱身涼，便以身體為他調節體溫，之後Danny一度醒來望住她，並對她笑，隨後靠在胸前休息及食奶，並再次睡着。她說，醫院暫時仍在觀察，未有為Danny用藥，將視乎情況再作跟進。

她又指，現時有一名家長獲准留在病房內陪伴Danny至早上9時，待主診醫生及社署職員再作安排。關小姐表示，希望可以留在兒子身邊，並餵母乳予Danny，讓他得到更合適的照顧。

至凌晨3時半左右，曾先生先行離開醫院，早上再回來探望。

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