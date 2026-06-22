Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂

「Save Lily」事件非常父母曾先生及關小姐的兩個月大男嬰Danny，本月初起一直由社會福利署安排照顧。其父親曾先生周日（21日）晚上向《星島頭條》表示，Danny緊急被送往東區醫院接受脊椎穿刺手術。

父親：接獲通知指「緊急情況」 醫生稱發燒

曾先生表示：「Danny緊急被送往東區醫院接受脊柱刺穿手術。暫時未有更詳細資料。我們現在正前往醫院了解。」目前仍未知Danny接受手術的原因。至周一（22日）凌晨1時許，Danny父母乘的士抵達東區醫院兒童及青少年科病房探望。病房外有警員駐守。

曾先生接受訪問時表示，當晚約10時至11時接獲保良局通知，指Danny出現緊急情況，需要進行「脊椎手術」。他說：「依家啲資訊好混亂，我哋都未有好清晰嘅情報。最新收到嘅消息係保良局喺10點幾、11點嘅時候通知我哋，話Danny仔有一個緊急情況，要做脊椎手術，我哋非常之擔憂。」

他其後引述醫生指Danny發燒，但詳細情況未能在電話中清楚交代。他說：「醫生就話佢發緊燒，但其他詳細情況喺電話都講得唔清楚，所以我即刻趕嚟醫院了解情況。」

被問及是否已進行有關手術，曾先生回應：「應該就未做手術。」他亦表示，事件仍不明朗：「因為小朋友發燒好多時可能有其他疾病，要驗好多嘢，所以其實都唔係好清楚。」

母：希望可以抱下Danny

關小姐則指，據了解Danny於當日下午約3時在收容所內被發現發燒，隨即由職員送往律敦治醫院，其後於晚上約10時轉送至東區醫院。她說：「大約3點幾喺收容所發現佢發燒，職員即刻帶佢去律敦治醫院，之後夜晚10點左右再轉嚟東區醫院。」她表示，兩人現時已到醫院，希望直接向醫生了解情況：「我哋依家就嚟到醫院，希望直接喺醫生口中了解Danny仔情況，希望可以探視佢，甚至可以抱下佢，睇下佢狀態。」

醫院暫未安排探視 需社署及社工決定

曾先生表示，醫院方面暫時未能安排探視，需待社署及社工聯絡後再作安排。他說：「醫生話暫時未可以探，要等返保良局同社工安排，因為依家唔係辦公時間，要睇下聯唔聯絡到先知有冇機會探佢。」

曾先生補充，Danny過往曾到家庭醫生及明愛醫院求診兩次，初步檢查未見異常。他說：「之前其實我哋都有去過家庭醫生同明愛醫院睇過兩次，初步檢查都冇特別問題，但今次收到消息真係覺得好突然。」

盼可餵母乳增強抵抗力

曾先生表示目前十分擔心，最希望可以見到兒子。他說：「我哋依家心情真係好擔心，最緊張係唔知可唔可以探佢。」他亦提到探視情況受限：「喺過去探視入面都見到Danny好想食人奶，但一星期只可以探一次，每次得一個鐘頭，只可以餵到人奶。」他表示，希望今次能見到兒子並餵母乳：「我哋好希望今次可以探到佢，餵返人奶畀佢，等佢抵抗力好啲。」

惟曾先生早前以宗教信念及保障私隱為由，不願接受DNA檢測，事件其後引起社會廣泛關注。警方及社會福利署介入後，男嬰被送往醫院檢查及安排照顧。至本月4日，經DNA樣本比對後，證實Danny與曾先生及關小姐具有血緣關係。

曾先生曾獲準探訪Danny，並在社署安排下陪同男嬰到醫院覆診。曾先生其後表示，院方指Danny「目前發展正常」，未發現健康異常，醫療團隊亦會持續監察其狀況。

據醫管局資料，腰椎穿刺（俗稱「抽腦脊液」）為兒科常見診斷程序，主要透過抽取腦脊液進行化驗，以協助診斷腦膜炎、腦炎等中樞神經系統疾病，亦可用作量度頭顱內壓或評估其他神經系統問題，例如代謝異常或脊髓炎等情況。在部分特殊情況下，亦可透過程序減壓或作藥物注射用途。