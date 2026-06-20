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機場劫黃金│匪徒犯案非隨機 警:明顯有內鬼 熟人所為 部分疑犯已潛逃內地

突發
更新時間：11:27 2026-06-20 HKT
發佈時間：11:27 2026-06-20 HKT

前日(18日)凌晨12時許，香港機場發生搶金條案件，一名本地男子於機場停車場，被三名蒙面男子持刀伏擊，搶走一個背囊內有6條金條，每條重1公斤，總值約港幣700萬元。警方經追查後，迅速掌握疑犯身份，兩日來拘捕7男女，涉「串謀行劫」、「行使虛假文書」、「協助罪犯」等罪。警方相信案件並非隨機行劫案，而是有預謀，明顯有內鬼通風報信，熟人所為，部分疑犯已潛逃內地，正尋求內地執法機構提供協助，而案中被搶金條仍未尋回。

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新界南總區刑事總部高級警司姚永勤講述案情時表示，36歲本地男事主受僱一名內地商人，由印尼獨自運金回港。他落機後步行到機場三號停車場準備上車時遇襲，後大腿及左前臂受傷，被送往瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。匪徒得手後登上接應七人車逃去。

姚強調案件極為嚴重，隨即交由新界南總區重案組調查。人員透過情報分析，加上「銳眼計劃」全港閉路電視網絡覆蓋，短時間內就掌握到案發經過及涉案人物身份。接報後12小時內，警方已展開拘捕行動。截至目前，共拘捕7人，包括4男3女，年齡20至39歲，全部本地居民，並不是全部認識對方，部分有黑社會背景，罪名包括「串謀行劫」、「行使虛假文書」（套假車牌）、「協助罪犯」及其他相關交通罪行如無牌駕駛、駕駛時無第三者保險等。

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被捕人涉案角色包括案件策劃人、持刀劫匪、接應司機、車主，以及其他協助犯案的人士，包括為在途疑犯預訂酒店等。被捕人全部正被扣查。

姚永勤強調，這宗並非一般街頭搶劫，而是有針對性、有預謀的劫案。警方有理由相信，匪徒一早掌握事主的航班、路線、泊車位置等詳細資料。案件明顯有內鬼，涉及通風報信，熟人參與。

警方已在荃灣區尋獲接應車輛，並起回涉案刀具，但尚未尋回金條。另外，部分涉案策劃人相信已潛逃內地，警方已透過相關渠道向內地執法單位要求協助，全力緝捕。搜捕行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

今次短時間內破案，關鍵在於銳眼計劃下閉路電視網絡，令警方能在短時間內掌握案件的發生情況，以及掌握匪徒的身份。警方是有決心及有能力，偵破這一類嚴重罪行，將賊人繩之於法。

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