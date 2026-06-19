機場劫黃金│過程曝光 2匪舉刀指嚇事主 七人車接應3匪逃走

一名外地返港姓胡(36歲)男子，昨（18日）凌晨零時許，在香港國際機場三號停車場遭多名刀手伏擊，被斬傷後再遭搶去約6公斤黃金，涉案金額約700萬元，新界南總區重案組跟進調查。有關遇劫過程今日（19日）在社交平台微信流傳，片中顯示事主取車時，三名男子趨前，其中兩人持刀指嚇事主；但不見斬人過程，兇徒得手後由一輛接應七人車載走逃去。

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內地湖南日報「犇視頻」上載有關片段，標題為「香港機場突發劫案，重6公斤價值700萬港元金條被搶」。畫面開始見到有數名男子在停車場內，鏡頭稍後跳到一個泊車位置，一名孭着背囊、穿白色衫的男子，相信是事主，行近一部白色Tesla打開右後車門。

此時有3名男子先後走近，其中穿深色衫戴口罩的男子亮出利刀，指向事主，事主稍稍後退至車尾；黑衫男後面另一名白衣漢亦走近同樣揮出利刀指嚇。

畫面沒有呈現斬人及搶背囊的過程，其後見到白衣男在車頭跑出，第三名兇徒一直在附近觀察，稍後一部黑色七人車打開車門倒駛而至，兇徒跳上車後，七人車駛走，影片便告結束。

事發於昨日（18日）凌晨零時23分，警方接獲報案，指一名男子在翔天中路的機場三號停車場內，遭多人持刀襲擊及行劫。救援人員接報趕至，男事主手腳受傷流血，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。

據了解男事主姓胡36歲，早前應其前僱主指示乘搭飛機前往峇里，從一名印尼男子取得重6公斤的黃金。至昨日凌晨他乘飛機返港，當時他攜有一個黑色背包，內藏約6公斤黃金。事主於停車場準備離開機場期間，突有3名戴口罩及穿不同衣物男子由一輛七人車下車追截，他見狀隨即逃跑，在多個車位後被追上並施襲，左大腿及左前臂被斬傷，背包被搶去後，歹徒隨後駕車往東涌方向逃去。

警方封鎖停車場一樓調查。現場所見，停車場內遺下一灘血跡，一輛白色電動私家車疑與案有關，警方封鎖調查。另外，警員於北大嶼山公路一帶進行捷進行動截查車輛。案件列「行劫」，交由新界南總區重案組第三A隊跟進，暫未有人被捕，正追緝涉案3名男子，年齡介乎20至30歲。

翻查資料，據香港市場及各大銀行金條報價參考，公斤金條或實體金條每克價格約介乎1,080至1,160港元水平。涉案約6公斤黃金計算，總值約介乎648萬至696萬港元之間。