機場停車場男子遇伏擊捱斬 失6公斤黃金約值700萬元 3刀手在逃

機場發生行劫案。一名外地返港男子在機場三號停車場遭多名刀手伏擊，被斬傷後再遭搶去約6公斤黃金，涉案金額約700萬元。

事發於今日（18日）凌晨零時23分，警方接獲報案，指一名男子在翔天中路的機場三號停車場內，遭多人持刀襲擊及行劫。救援人員接報趕至，男事主手腳受傷流血，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。

據了解，男事主姓胡36歲，當晚由亞洲乘飛機返港，事發時攜一個黑色背包，內藏約6公斤黃金。事主於停車場準備離開機場期間，突有3名戴口罩及穿不同衣物男子由一輛七人車下車追截，事主見狀隨即逃跑，在多個車位後被追上並施襲，手腳被斬傷，背包被搶去後，歹徒隨後駕車往東涌方向逃去。

警方封鎖停車場一樓調查，就現場所見，停車場內遺下一灘血跡，一輛白色電動私家車疑與案有關，警方封鎖調查。另外，警員並於北大嶼山公路一帶進行捷進行動截查車輛。案件列「行劫」，交由新界南總區重案組第三A隊跟進，暫未有人被捕，正追緝涉案3名男子，年齡介乎20至30歲。

翻查資料，據香港市場及各大銀行金條報價參考，公斤金條或實體金條每克價格約介乎1,080至1,160港元水平。涉案約6公斤黃金計算，總值約介乎648萬至696萬港元之間。