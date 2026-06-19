有片｜西九龍公路驚險車禍曝光 私家車捱切線車撞停 再遭巴士撼至翻側 

根據網上流傳的行車記錄儀片段顯示，事發前一輛白色私家車與一輛往元朗方向的968線九巴，正順序沿西九龍公路中線往新界方向行駛。

當兩車剛駛過油麻地交匯處、即將到達奧海城二期對開時，公路左側的連翔道支線接連有兩輛私家車駛出。其中，行駛在前方的一輛藍色凌志私家車，橫跨兩條行車線，駛入白色私家車與九巴所在的行車線。白色私家車司機即時踩煞車減速，惟兩車距離太近，最終仍發生輕微碰擦。兩部私家車隨即在公路中央煞停。

相關新聞：西九龍公路3車串燒釀3傷 涉及九巴及兩私家車 其中一私家車翻側

緊隨其後的968線九巴，因兩部私家車在快線上突然停下，在極短距離內疑收掣不及，車長向右猛扭軚盤試圖閃避，惟左邊車頭最終仍與白色私家車發生碰撞。在沉重撞擊下，整輛白色私家車被凌空撞起，在公路上「打觔斗」，隨後全車向左翻側，橫亙在行車線中央。而在猛烈扭軚期間，該輛雙層九巴的龐大車身一度大幅度向左右兩邊劇烈傾斜，狀甚驚險。

從另一段網上影片可見，白色私家車被撞到整架翻側。網上影片截圖（下同）

從另一段網上影片可見，白色私家車被撞到整架翻側。

巴士車頭損毀。

意外發生後，現場照片及片段可見，涉事的3部車輛依次停在公路中央，最前方的九巴車頭損毀，中間的白色私家車翻側橫亙，車旁遺下滿地玻璃碎片及汽車零件，最尾則為肇事的藍色凌志私家車。數名驚魂甫定的司機及乘客站在路旁了解情況並報警求助。