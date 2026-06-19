西九龍公路3車串燒釀3傷 涉及九巴及兩私家車 其中一私家車翻側

西九龍公路發生3車串燒意外。今日（19日）晚上7時許，警方接獲報案，指兩輛私家車及一輛968號路線九巴沿西九龍公路往新界方向行駛，至奧海城對開時發生相撞，至少3人受傷不適，需要送院治理，包括九巴車長、一名私家車男司機及一名私家車女乘客。警方正調查事件。

現場所見，九巴車頭擋風玻璃碎裂，泵把飛脫，涉事的其中一輛私家車則向右翻側，車尾損毀。大批巴士乘客落車並等待後續接駁安排。有巴士乘客表示，當時巴士坐滿乘客，突然有一輛私家車切線，其間撞到鄰線一輛私家車，私家車收掣不及亦撞向巴士後再翻側。

運輸署表示，因交通意外，西九龍公路（往美孚方向）近奧海城的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。上址交通繁忙。