4青年酒吧消遣後醉倒街頭 遭「執屍」性侵偷拍 36歲男涉未經同意下作出肛交等4罪被捕

警方偵破一宗嚴重的性暴力案件，一名36歲男子涉嫌在2025年8月至2026年6月期間在酒吧區內「執屍」，將一些醉倒街頭的陌生男子帶往賓館及大廈梯間侵犯，其間更將過程拍低。警方日前接報一名19歲青年報案，其後翻查閉路電視，並以涉嫌「未經同意下作出肛交」等4宗罪拘捕涉案男子。警方在被捕男子手機中發現數段影片，顯示有4名男子受害，年齡介乎19至23歲。

一名19歲本地青年於6月13日凌晨與朋友到中環酒吧飲酒消遣，其後醉倒街頭，當日下午約3時醒來時，發現自己身處尖沙咀一間賓館房間內，並全身赤裸，肛門位置感到痛楚，懷疑自己被侵犯，隨即離開賓館，並在翌日（14日）向警方報警求助。

油尖警區刑事部署理警司陳熾華（左）及重案組第二隊主管督察曾智皓（右）交代案情。

油尖警區刑事部高度重視案件，隨即展開調查，包括翻查警方「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，迅速鎖定一名36歲本地男子，並於6月15日以涉嫌「未經同意下作出肛交」、「作出嚴重猥褻作為」、「非法拍攝或觀察私密部位」及「管有第一部毒藥」在尖沙咀將他拘捕。警方初步調查，發現他在6月13日凌晨時份，將獨自醉倒街頭的受害人帶往案發賓館進行性侵，並將過程錄低。

警方在被捕男子的手提電話內，發現多段他性侵或猥褻侵犯另外3名醉酒男子的影片及相片。警方及後成功聯絡到案中兩名受害人，分別為22歲及23歲本地男子。他們分別在2025年8月及2026年5月，同樣醉倒中環街頭，之後被帶往賓館或者大廈梯間侵犯性侵。警方指二人當時沒有報警，而其餘一名片中男受害人的身份則未能確認。

警方搜查被捕人位於大埔的住所，檢取他犯案時身穿的衣服、手提電腦、6粒「偉哥」，他現正被警方扣留調查，他已被暫控兩項「未經同意下作出的肛交」罪、兩項「非法拍攝或觀察私密部位」罪及一項「管有第一部毒藥」罪，將於明日（18日）在九龍城裁判法院提堂。

油尖警區刑事部署理警司陳熾華表示，今次案件性質非常嚴重，罪行令人髮止，受害人的心理與生理受到嚴重傷害，自己不幸的遭遇更被偷拍低，造成二次傷害的機會，對此作出強烈譴責，呼籲任何人如發現自己可能遭受性侵或性暴力，不論性別，都應主動尋求協助及報警。