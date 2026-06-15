反外圍賭博│北角女艇仔收世界盃「波纜」被捕 6男銀行戶口下注非法賭博網站落網

2026世界盃賽事連場激戰掀起全城熱潮，警方全方位打擊外圍賭博，早前在全港多處先後拘捕7名男女。其中6名男子涉嫌透過傳統銀行或虛擬銀行戶口，向非法賭博網站下注，涉款共超過40萬元，當中一人更先後162次累計豪擲逾32萬元賭外圍；除此之外，中區警區反黑組亦於昨日（14日）在北角一住宅，拘捕一名以電話非法受注的女「艇仔」，檢獲賭資及俗稱「波纜」的世界盃投注紀錄。警方連場拘捕行動，反映「數碼投注」難逃法網。

另一方面，各大警區亦持續打擊各類非法賭博，並於上周四（11日）分別在北角破獲黑幫操控賭檔，及在沙田打擊2個非法賭檔，共拘捕13人。

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「艇仔」借北角住宅掩飾電話受注 警突擊搜查拘一女

其中打擊受注「艇仔」方面，據了解中區警區反黑組於本月9日起連日打擊非法賭博，經情報蒐集得知一名58歲姓施女子，在北角英皇道466號樂嘉中心一單位內，透過電話接收六合彩及世界盃的足球投注。至昨日（14日）時機成熟警方採取行動，在上址成功拘捕施女，檢獲4張總計約2.5萬元的六合彩投注記錄、一張足球投注記錄及手提電話，警方正追查其他涉案人士及幕後主腦等。

警拘6「數碼投注」賭客 有人豪擲32萬賭外圍

至於打擊投注方面，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）總督察黃宇徽早前在記者會表示，目前不少外圍賭博平台以銀行及儲值支付工具轉帳為主，亦增設虛擬貨幣作支付選項。不過警方強調，無論是何種方法交收外圍賭注，警方必定有豐富經驗和能力追查應對。據悉，警方已於今年起至6月13日，至少破獲6宗利用銀行戶口投注外圍案，拘捕6男涉嫌「向收受賭注者投注」，證明「數碼投注」亦難逃警方執法。

其中投注額最高的被捕人為一名32歲姓伍男子，他今年1月至4月中透過銀行戶口，向非法賭博網站多次落注，前後存入高達162筆款項，總額超過32萬元，其後被警方拘捕，案件目前由油尖總區反黑組第2隊跟進。

至於最新一宗拘捕行動則發生在6月13日，警方經情報蒐集及調查後，得悉一名43歲姓吳男子，涉嫌在今年2月至4月期間，透過銀行戶口向一個非法賭博網站，先後37次投注超過2.2萬元，最後警方於上周六以「向收受賭注者投注」拘捕吳某，案件交由九龍城警區反黑組第1隊跟進。

2026世界盃賽事連場激戰掀起全城熱潮。FIFA圖片

其餘4名較早前被捕的外圍賭客，分別為45歲李男、39歲林男、34歲劉男及33歲林男。他們均於2月至4月間，透過虛擬銀行或傳統銀行支付工具，向非法賭博網站投注戶口，存入多筆款項落注，少則19次多則41次，各人投注總額約介乎9400元至2.4萬元不等。該4宗案件分別由深水埗、旺角及油尖警區反黑組跟進。

警另破黑幫賭檔及街頭賭博 拘13人

除了嚴防外圍賭博之外，警方近日亦雷厲風行，打擊不同種類非法賭博。例如6月11日，東區警區特別職務隊根據情報蒐集，突擊搜查英皇道英輝大廈一單位，搗破一所由黑社會人士經營的非法賭場，共拘捕6男3女（介乎25歲至67歲）。其中一名49歲姓陶男子為該非法賭場的主持人，涉嫌「營辦/管理非法賭場」被捕；另外8人則涉嫌「在賭場內賭博」被捕。警方在行動中檢獲4部釣魚機及4部飛機機、現金及一批賭具。

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同日下午，沙田警區特別職務隊聯同田心分區特遣隊成員及軍裝巡邏小隊成員，在區內打擊街頭賭博。其間人員發現4名老翁（65至83歲），在大圍博康邨博逸樓外涼亭賭博「十三張」，遂將他們以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」拘捕，案件正由沙田警區特別職務隊跟進。

舉報非法賭博熱線：2527 7887

世界盃期間，警方預期非法賭博活動或會增加，遂已展開「戈壁及風盾」行動，以打擊外圍賭博，並配合宣傳、教育、情報等四大方向打擊外圍。

警方強調，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，以及獲發牌的博彩場所如麻雀館獲法例豁免，其他賭博活動均屬犯法，在香港境內對本地或海外外圍賭博網站下注均干犯「向收受賭注者投注」罪，最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元；至於「收受賭注」，最高刑罰為監禁7年及罰款500萬元。市民如欲舉報非法賭博活動，請致電熱線2527 7887舉報。

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