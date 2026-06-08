Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

反外圍賭博｜警世界盃四招重擊外圍 加強執法與教育宣傳 「數碼投注」難逃法網

突發
更新時間：00:01 2026-06-08 HKT
發佈時間：00:01 2026-06-08 HKT

四年一度的世界盃將於6月11日舉行，警方預期非法賭博活動有機會在賽事期間增加，為此已開展「戈壁及風盾」行動，嚴厲打擊外圍賭博活動，同時加強向市民尤其青少年進行宣傳和教育。警方指出，近年非法賭博的宣傳、聯絡、投注方式呈現數碼化趨勢，甚至以虛擬貨幣交收賭注，以逃避執法部門追查，不過警方仍有能力追緝參與者，呼籲大眾切勿參與外圍賭博。

2024年歐洲國家盃舉行期間，警方透過「戈壁及風盾」行動拘捕735人；2022年世界盃期間，警方亦通過上述行動拘捕1104人。至於去年全年，警方共偵破374宗嚴重賭博罪行，拘捕了4482人，檢獲308萬元犯罪得益及11億元投注記錄。

2022至2025年涉及非法賭博活動的案件宗數及拘捕人數。
2022至2025年涉及非法賭博活動的案件宗數及拘捕人數。

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽表示，近年外圍賭博呈現數碼化趨勢，包括「介面數碼化」，即以網上形式投注及賭博；「接觸數碼化」是利用社交媒體、通訊軟件發放廣告及聯絡潛在賭客；「資金數碼化」是以網上銀行轉帳等方式投注。

宣傳、教育、情報及執法四大方向打擊非法賭博

世界盃舉行在即，黃宇徽說警方預期非法賭博活動或會在賽事期間增加，故已開展「戈壁及風盾」行動，會以宣傳、教育、情報及執法四大方向打擊非法賭博，即使非法賭博有數碼化趨勢，仍有能力找出「外圍」團伙及參與非法賭博人士，亦會與其他地區的執法機關進行聯合行動；警方亦著手預防及教育工作，包括在校園和公眾地方宣傳，以及聯同其他政府部門及社區持份者進行反非法賭博教育。

黃宇徽強調，非法賭博除了會令參與者欠債累累、家庭破碎，更有機會被犯罪集團操控，被逼干犯淋紅油、賣戶口洗黑錢等罪行，加上非法賭博牽涉的資金均為犯罪得益，進行相關交易的人士均有機會因「洗黑錢」嫌疑而被調查甚至遭檢控。根據法例，「洗黑錢」最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

部分賭博網站自稱在海外合法註冊，有組織罪案及三合會調查科高級督察劉啓彥強調，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，以及獲發牌的博彩場所如麻雀館獲法例豁免，其他賭博活動均屬犯法，在香港境內對本地或海外外圍賭博網站下注均干犯「向收受賭注者投注」罪，最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元；至於「收受賭注」，最高刑罰為監禁7年及罰款500萬元。

警方有信心追查及應對虛擬資產投注

劉啓彥續稱，網絡普及令青少年接觸非法賭博活動的機會大增，他們因入世未深，更容易受社交媒體的非法廣告誘惑，從而參與外圍賭博，當中的刺激感更可能導致沉迷，輸光後若向高利貸借貸而無力償還，往往會被犯罪集團利用犯案，故此特別提醒青少年遠離外圍賭博。此外，就社交媒體出現的非法賭博宣傳廣告，警方會要求相關服務供應商移除。

針對利用虛擬資產投注的情況，黃宇徽表示，雖然不少外圍賭博平台增設虛擬貨幣作支付選項，但仍以銀行及儲值支付工具轉帳為主，即使利用虛擬資產交收賭注，警方亦有豐富經驗和能力作出追查及應對。

記者 麥鍵瀧

最Hit
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
15小時前
胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓
胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓
影視圈
5小時前
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
94歲胡楓紅館演唱會破健力士紀錄 劉德華、張學友、陳奕迅等逾20巨星撐修哥 張家輝惹全場爆笑
02:59
94歲胡楓紅館演唱會破健力士紀錄 劉德華、張學友、陳奕迅等逾20巨星撐修哥 張家輝惹全場爆笑
影視圈
4小時前
00:15
車cam｜屯門公路Audi剷壆變「炮彈飛車」 撞斷燈柱飛越對面線撼七人車釀至少兩傷
突發
3小時前
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
吳彥祖美國豪宅曝光媲美豪華酒店 私人泳池無邊際花園超奢華 老婆Lisa S.素顏出鏡
吳彥祖美國豪宅曝光媲美豪華酒店 私人泳池無邊際花園超奢華 老婆Lisa S.素顏出鏡
影視圈
3小時前
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
影視圈
16小時前
甜寵劇男星金澤離世終年33歲 擅演霸道總裁傳拍短劇過勞猝死 拍《忘記你，記得愛情》走紅
甜寵劇男星金澤離世終年33歲 擅演霸道總裁傳拍短劇過勞猝死 拍《忘記你，記得愛情》走紅
影視圈
9小時前