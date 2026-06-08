反外圍賭博｜警世界盃四招重擊外圍 加強執法與教育宣傳 「數碼投注」難逃法網

四年一度的世界盃將於6月11日舉行，警方預期非法賭博活動有機會在賽事期間增加，為此已開展「戈壁及風盾」行動，嚴厲打擊外圍賭博活動，同時加強向市民尤其青少年進行宣傳和教育。警方指出，近年非法賭博的宣傳、聯絡、投注方式呈現數碼化趨勢，甚至以虛擬貨幣交收賭注，以逃避執法部門追查，不過警方仍有能力追緝參與者，呼籲大眾切勿參與外圍賭博。

2024年歐洲國家盃舉行期間，警方透過「戈壁及風盾」行動拘捕735人；2022年世界盃期間，警方亦通過上述行動拘捕1104人。至於去年全年，警方共偵破374宗嚴重賭博罪行，拘捕了4482人，檢獲308萬元犯罪得益及11億元投注記錄。

2022至2025年涉及非法賭博活動的案件宗數及拘捕人數。

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽表示，近年外圍賭博呈現數碼化趨勢，包括「介面數碼化」，即以網上形式投注及賭博；「接觸數碼化」是利用社交媒體、通訊軟件發放廣告及聯絡潛在賭客；「資金數碼化」是以網上銀行轉帳等方式投注。

宣傳、教育、情報及執法四大方向打擊非法賭博

世界盃舉行在即，黃宇徽說警方預期非法賭博活動或會在賽事期間增加，故已開展「戈壁及風盾」行動，會以宣傳、教育、情報及執法四大方向打擊非法賭博，即使非法賭博有數碼化趨勢，仍有能力找出「外圍」團伙及參與非法賭博人士，亦會與其他地區的執法機關進行聯合行動；警方亦著手預防及教育工作，包括在校園和公眾地方宣傳，以及聯同其他政府部門及社區持份者進行反非法賭博教育。

黃宇徽強調，非法賭博除了會令參與者欠債累累、家庭破碎，更有機會被犯罪集團操控，被逼干犯淋紅油、賣戶口洗黑錢等罪行，加上非法賭博牽涉的資金均為犯罪得益，進行相關交易的人士均有機會因「洗黑錢」嫌疑而被調查甚至遭檢控。根據法例，「洗黑錢」最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

部分賭博網站自稱在海外合法註冊，有組織罪案及三合會調查科高級督察劉啓彥強調，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，以及獲發牌的博彩場所如麻雀館獲法例豁免，其他賭博活動均屬犯法，在香港境內對本地或海外外圍賭博網站下注均干犯「向收受賭注者投注」罪，最高刑罰為監禁9個月及罰款5萬元；至於「收受賭注」，最高刑罰為監禁7年及罰款500萬元。

警方有信心追查及應對虛擬資產投注

劉啓彥續稱，網絡普及令青少年接觸非法賭博活動的機會大增，他們因入世未深，更容易受社交媒體的非法廣告誘惑，從而參與外圍賭博，當中的刺激感更可能導致沉迷，輸光後若向高利貸借貸而無力償還，往往會被犯罪集團利用犯案，故此特別提醒青少年遠離外圍賭博。此外，就社交媒體出現的非法賭博宣傳廣告，警方會要求相關服務供應商移除。

針對利用虛擬資產投注的情況，黃宇徽表示，雖然不少外圍賭博平台增設虛擬貨幣作支付選項，但仍以銀行及儲值支付工具轉帳為主，即使利用虛擬資產交收賭注，警方亦有豐富經驗和能力作出追查及應對。

記者 麥鍵瀧