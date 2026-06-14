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有片｜元朗少年踩電動單車「3人行」過路 網民：遲早出事

突發
更新時間：14:31 2026-06-14 HKT
發佈時間：14:31 2026-06-14 HKT

早前一名18歲青年踏電動單車載着兩名乘客，在青山公路元朗段、商場「元點（YOHO Mix）」對出的主要幹道飛馳，涉嫌「危險駕駛」及「無牌駕駛」等5宗罪被捕，詎料類似事件又在元朗發生。網上流傳一段影片，顯示元朗一名少年在晚上踏着電動單車，載有一男一女，沿行人路駛出行人過路處。

相關新聞：元朗18歲學生叼煙踩電動單車載2朋友 涉危險駕駛等5宗罪被捕

片段所見，電動單車上3人「排排坐」，3人均沒有佩戴頭盔及其他防護裝備。其中坐中間的少年僅雙手環抱駕車少年的腰部，而坐最後的少女則將手搭在中間少年的肩膊。當電動單車駛出行人過路處時，剛巧一輛私家車由路口轉入，幸電動單車少年發現，隨即刹車停下。之後待私家車駛過後，電動單車3人繼續前行，在馬路上行駛。

網民紛紛留言，直斥3人無視安全和交通規例，「遲早出事」、「啱啱先捉完又嚟多鑊，真係冇腦」；又認為警方應嚴加執法，「拉人吖」、「有晒天眼，要捉吾難」。亦有網民指事件「冰山一角」，除了元朗，天水圍、上水和火炭等，日常都不時有人駕駛電動單車，險象環生。

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