元朗18歲學生叼煙踩電動單車載2朋友 涉危險駕駛等5宗罪被捕

日前網上流傳一段影片，顯示有青年在青山公路元朗段、商場「元點（YOHO Mix）」對出的主要幹道踩電動單車飛馳，車後更載有兩人，3人當時沒有佩戴頭盔及其他防護裝備，而且青年更「叼住支煙」，狀甚危險。警方經調查後拘捕一名18歲青年，涉嫌「危險駕駛」及「無牌駕駛」等5宗罪，稍後亦會考慮票控兩名乘客「乘坐電單車時不配戴認可的安全頭盔 」。據了解，被捕18歲青年報稱學生，身後兩人為其朋友，當時他踩電動單車載朋友去遊玩。

一名青年在元朗踩電動單車飛馳，車後更載有兩人。網上片段截圖

一名青年在元朗踩電動單車飛馳，車後更載有兩人。網上片段截圖

一名青年在元朗踩電動單車飛馳，車後更載有兩人。網上片段截圖

元朗分區特遣隊督察鄭耀在記者會表示，警方留意到早前有網上片段，顯示一名男子駕駛一輛懷疑電動可移動工具的電動單車，載有兩人在元朗朗業路近青山公路元朗段馬路上行駛，當時3人沒有佩戴頭盔，影片亦顯示當時至少有兩輛車輛與電動單車非常接近，險象環生，嚴重違反交通法例。

元朗警區非常重視案件並主動展開調查，經深入調查後，昨日（6月1日）下午在元朗區拘捕一名18歲本地男子，涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。

行動中，警方成功檢取一輛涉案電動單車及被捕人士當日身穿的衣物。被捕男子已獲准保釋候查，須於八月中向警方報到，而相關電動單車亦會安排送往運輸署作進一步檢驗。至於另外兩名乘客，警方稍後亦會考慮票控「乘坐電單車時不配戴認可的安全頭盔 」。