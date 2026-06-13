將軍澳13歲女童偷38萬元現金 用作小紅書打賞

將軍澳尚德邨13歲女童涉偷取母親38萬元案更多細節浮現，據了解，姓姚（13歲）女童為了有錢在小紅書上打賞，今年4月至6月期間，多次從姓翟（47歲）母親手袋內，偷取鎖匙暗自打開家中夾萬偷錢，母親發現後嬲爆報警。

消息稱，女童一家三口居住尚德邨尚仁樓一單位，女童最近沉迷玩小紅書，不時觀看直播，給創作者打賞。她因得知父母在家中有一個夾萬收藏大筆現金，於是起了歹心，暪着父母偷錢給小紅書打賞。

今年4月至6月短短兩個月內，她趁母親不為意，從其手袋偷去鎖匙，打開夾萬「螞蟻搬屋般」逐小次偷錢，父母初時不以為意。昨天，母親發現夾萬內約38萬元現金不翼而飛，詢問女兒，女童最終和盤托出，母親大義滅親報警，警方到場調查後，證實女童曾在小紅書上有多次打賞紀錄，以盜竊罪將她拘捕，案件交由將軍澳刑事小隊第一隊跟進。

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小紅書打賞主要分為直播打賞及筆記打賞（即送禮物功能），觀眾可以通過充值「薯幣」來購買虛擬禮物，以支持深愛的創作者。

根據內地網絡直播新規例，平台嚴禁向 8 歲以下兒童提供打賞服務 ；8 至 16 歲未成年人打賞必須取得監護人同意。

小紅書粉絲偷錢打賞事件屢見不鮮，最轟動是今年4月，河南鄭州一名19歲少女，在一年半內挪用父親公司1700萬元人民幣的資金和存款，全數用於直播打賞上，導致父親的企業破產並欠下數百萬巨債。

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