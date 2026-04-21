Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

19歲少女攞屋企¥1700萬打賞及買卡 稱不介意坐監竟要求勿向「朋友」還錢

即時中國
更新時間：10:30 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:30 2026-04-21 HKT

都市人沉醉網絡世界，有人為了購物及打賞網紅，過份沉迷者隨時傾家盪產。內地傳媒報道，一名年僅19歲的少女16個月內，為了成「榜一大姐」（打賞最高人）及網購各樣盲盒等，竟花掉父親辛苦多年打拼得來的1700萬多元（人民幣，下同）血汗錢。

新浪新聞報道，50歲的朱先生打拼30多年，在農貿市場做生意。自己與妻子早年離婚，女兒小夢跟著他生活。2020年，小夢中專一年級讀完之後輟學。朱先生自己讀書不多，2021年，就安排當時16歲的小夢管賬。

小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。
小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。
小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。
小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。
小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。
小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。
小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。
小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。

16歲替父親管賬

2024年夏天，朱先生發現賬目異常，了解後得知，小夢曾花五、六十萬買卡通卡片和盲盒。女兒當日曾稱知錯和不會再犯。到了2025年11月，朱先生準備用資金入貨，小夢卻指公司沒有錢。

朱先生才發現從2024年7月到2025年11月之間，有1700多萬元被支付給某直播平台，女兒更成為幾個直播間「榜一大姐」，打賞已花近1100萬，另外600多萬，是買整盒的卡通卡片。朱先生指，主播在直播間現場拆盒，拆出的高等級、稀缺卡片，可以折現變賣，供玩家收藏」。

朱先生翻查銀行流水，2025年3月、4月，女兒多次單日消費超過16萬元。今年春節前，家人曾以詐騙案報警，主播初時同意退還部分資金。但他們卻認為未必構成詐騙罪，故拒絕退錢。

被沒收手機就威脅輕生

朱先生說，小夢至今還是整天抱著手機，當家人企圖沒收手機，她就以威脅自殺。「她說坐牢也無所謂。但追討錢款的時候，她有一個關係密切的網友，她在那消費50多萬元買卡片，希望我不要找她這位朋友追款。」

朱先生坦言，自己忙著做生意，與女兒溝通較少，前妻也很少管孩子，小夢可能在家庭中有感情缺失。當主播和網民不斷追捧她，或讓女兒在直播找到滿足。

朱先生稱，小夢在一個叫「SK之江路107」團播直播間打賞金額最多，特別是給兩名成員打賞。

內媒記者曾向涉事平台查詢，對方指無法甄別消費者資金來源的性質，如果資金涉及違法行為，會依法配合相關部門的調查處理。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
15小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！ 1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
21小時前
前女警自爆雲南潑水節執勤遭水槍射私處，還被潑過熱水。
00:34
雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片
即時中國
2026-04-20 10:00 HKT
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
影視圈
12小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
2026-04-20 10:00 HKT
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
01:42
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
即時國際
14小時前
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
01:02
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
影視圈
17小時前
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
19小時前