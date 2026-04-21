19歲少女攞屋企¥1700萬打賞及買卡 稱不介意坐監竟要求勿向「朋友」還錢

都市人沉醉網絡世界，有人為了購物及打賞網紅，過份沉迷者隨時傾家盪產。內地傳媒報道，一名年僅19歲的少女16個月內，為了成「榜一大姐」（打賞最高人）及網購各樣盲盒等，竟花掉父親辛苦多年打拼得來的1700萬多元（人民幣，下同）血汗錢。

新浪新聞報道，50歲的朱先生打拼30多年，在農貿市場做生意。自己與妻子早年離婚，女兒小夢跟著他生活。2020年，小夢中專一年級讀完之後輟學。朱先生自己讀書不多，2021年，就安排當時16歲的小夢管賬。

小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。

小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。

小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。

小夢用了家人的1700萬多元，向直播間打賞和購買大量卡通卡。

16歲替父親管賬

2024年夏天，朱先生發現賬目異常，了解後得知，小夢曾花五、六十萬買卡通卡片和盲盒。女兒當日曾稱知錯和不會再犯。到了2025年11月，朱先生準備用資金入貨，小夢卻指公司沒有錢。



朱先生才發現從2024年7月到2025年11月之間，有1700多萬元被支付給某直播平台，女兒更成為幾個直播間「榜一大姐」，打賞已花近1100萬，另外600多萬，是買整盒的卡通卡片。朱先生指，主播在直播間現場拆盒，拆出的高等級、稀缺卡片，可以折現變賣，供玩家收藏」。

朱先生翻查銀行流水，2025年3月、4月，女兒多次單日消費超過16萬元。今年春節前，家人曾以詐騙案報警，主播初時同意退還部分資金。但他們卻認為未必構成詐騙罪，故拒絕退錢。

被沒收手機就威脅輕生

朱先生說，小夢至今還是整天抱著手機，當家人企圖沒收手機，她就以威脅自殺。「她說坐牢也無所謂。但追討錢款的時候，她有一個關係密切的網友，她在那消費50多萬元買卡片，希望我不要找她這位朋友追款。」



朱先生坦言，自己忙著做生意，與女兒溝通較少，前妻也很少管孩子，小夢可能在家庭中有感情缺失。當主播和網民不斷追捧她，或讓女兒在直播找到滿足。

朱先生稱，小夢在一個叫「SK之江路107」團播直播間打賞金額最多，特別是給兩名成員打賞。



內媒記者曾向涉事平台查詢，對方指無法甄別消費者資金來源的性質，如果資金涉及違法行為，會依法配合相關部門的調查處理。

