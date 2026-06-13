明愛醫院KOL女實習醫生被捕 通宵扣查今偕探員到醫院搜證

明愛醫院一名KOL女實習醫生「Angel」，近日先後被揭發擅用醫院器材為自己照X光、找在屯門醫院工作的男友代自己為病人做直腸鏡檢查，以及擅用其他醫生帳號登入臨床醫療系統，瀏覽病人資料共三宗罪，醫管局表示已即時解僱一名實習醫生。而警方於昨(12日)下午約7時，以不誠實使用電腦罪，拘捕該名24歲女實習醫生。「Angel」被捕後在長沙灣警署通宵扣留調查，直至今（13日）中午約12時半，「Angel」在律師陪同下，乘坐探員車輛，到達她實習的明愛醫院搜證，逗留約15分鐘，再乘坐探員車輛離開醫院。

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醫管局發言人昨日（12日）發聲明，指已即時解僱一名實習醫生。該局知悉近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的貼文後，已採取行動成立調查委員會嚴肅跟進事件。委員會已經完成調查，確定該名實習醫生涉及一連串不當行為，醫管局昨日已採取行動即時解僱。

據了解，醫管局收到匿名舉報指稱一名在明愛醫院工作的女實習醫生，在工作期間，擅自使用一位在屯門醫院醫生的登入帳號和資料，登入醫院的電腦系統，瀏覽病人資料。醫管局其後將案件轉交警方調查。

警方接報後，與醫管局核實情況，並對相關的登入及瀏覽記錄作出調查，確認該名女實習醫生曾於5月13日至5月14日，擅自使用他人的帳戶，在明愛醫院登入醫管局的電腦系統，瀏覽屬於屯門醫院的病人資料。（該名女實習醫生的實習期是2026年4月1月至6月30日。）

警方於6月12日下午約7時，以不誠實使用電腦罪，拘捕該名24歲女實習醫生。被捕人於長沙灣警署被扣留調查。

港大醫學院 : 獨立評估該實習醫生是否「適合執業」

港大醫學院回應指，得知一名實習醫生被解僱的消息，尊重醫院管理局作為該實習醫生的僱主的決定 。醫學院亦已在最短時間內啟動香港大學的既定機制，獨立進行有關該實習醫生的「適合執業」 (fitness-to-practice) 評估 。如果證實其執業能力不達標，醫學院將依機制規定適時向香港醫務委員會呈交評估報告 。