明愛KOL女實習醫生被醫管局解僱 涉擅用醫生帳號瀏覽病人資料 不誠實使用電腦被捕

明愛醫院一名KOL女實習醫生「Angel」，近日先後被揭發擅用醫院器材為自己照X光、找在屯門醫院工作的男友代自己為病人做直腸鏡檢查，以及擅用其他醫生帳號登入臨床醫療系統，瀏覽病人資料共三宗罪，醫管局已報警處理並暫停該實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作。醫管局發言人今日（12日）發聲明，指已即時解僱一名實習醫生。該局知悉近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的貼文後，已採取行動成立調查委員會嚴肅跟進事件。委員會已經完成調查，確定該名實習醫生涉及一連串不當行為，醫管局今日已採取行動即時解僱。

警方晚上7時以不誠實使用電腦罪 拘捕涉事24歲女實習醫生

據了解，醫管局收到匿名舉報指稱一名在明愛醫院工作的女實習醫生，在工作期間，擅自使用一位在屯門醫院醫生的登入帳號和資料，登入醫院的電腦系統，瀏覽病人資料。醫管局其後將案件轉交警方調查。

警方接報後，與醫管局核實情況，並對相關的登入及瀏覽記錄作出調查，確認該名女實習醫生曾於5月13日至5月14日，擅自使用他人的帳戶，在明愛醫院登入醫管局的電腦系統，瀏覽屬於屯門醫院的病人資料。（該名女實習醫生的實習期是2026年4月1月至6月30日。）

警方於6月12日下午約7時，以不誠實使用電腦罪，拘捕該名24歲女實習醫生。被捕人於長沙灣警署被扣留調查。

港大醫學院 : 獨立評估該實習醫生是否「適合執業」

港大醫學院回應指，傍晚得知一名實習醫生被解僱的消息，尊重醫院管理局作為該實習醫生的僱主的決定 。醫學院亦已在最短時間內啟動香港大學的既定機制，獨立進行有關該實習醫生的「適合執業」 (fitness-to-practice) 評估 。如果證實其執業能力不達標，醫學院將依機制規定適時向香港醫務委員會呈交評估報告 。

絕不容忍任何損害醫生專業操守行為

醫管局重申醫管局對醫生的專業操守、行為及紀律，有極高要求。該局堅持所有在公立醫院服務病人的醫生，必須醫術與醫德兼備，除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福𧘲、私隱、安全及服務作為最優先考慮。該局絕不容忍任何損害醫生專業操守的行為，不會容許有關醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。

涉3宗罪 包括違反專業操守及誠信 損害病人私隱及未依指示履行醫療程序

委員會在調查過程中，先後會見該名實習醫生及相關醫護人員，亦已詳細檢視不同的證據，包括臨床及電腦系統紀錄等。委員會認為，該名實習醫生涉及幾項嚴重的不當行為，包括︰違反醫生應有專業操守及誠信；對病人私隱及專業保密構成損害；及未有忠實依從指示履行醫療程序。

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醫管局已經通知該名實習醫生解僱的決定，亦已知會有關大學醫學院作出相應跟進。醫管局會繼續調查事件，如確定有其他醫生涉及不當行為，醫管局必定會嚴肅處理，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全。

醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，並對有關行為予以嚴厲讉責。

林哲玄 : 除非重新完成實習 否則無法註冊執業

本身是醫生的醫療衛生界立法會議員林哲玄解釋，本港醫科生畢業後需要接受一年實習，而實習的機會會由醫管局提供，由實習生的上司負責評核、監督。完成實習後，需向醫委會提交大學畢業證書，以及完成實習證明書，才可順利註冊。

他又指出，醫學院由醫科生入學起，便可對其進行「適合執業」評估，當中包括調查及面見程序，評估醫科生的行為、品格等等是否「適合做醫生」，惟此評估並不可代替實習證明。對於有實習醫生被解僱，林直言，除非她之後可重新完成實習，否則無法註冊執業。