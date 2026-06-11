太古城母女墮樓｜女童僅讀小六 學校即時支援師生家長 教局：繼續推動生命教育

太古城一對母女於昨日（10日）早上和夜晚先後墮樓死亡，涉事的12歲女童就讀優才(楊殷有娣)書院小學部六年級。教育局回覆《星島頭條》查詢時表示，對事件感到無比難過和痛心，對有關家屬致以最深切慰問。教育局得悉事件後即時向學校提供支援及意見。學校在事發後即時啓動危機處理小組跟進，並已安排教育心理學家、輔導人員和老師，守護並陪伴受影響的師生與家長度過這段艱難時刻。

教育局強調，會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切支援。局方亦會繼續推動生命教育，從不同層面幫助學生了解生命的重要、掌握正確處理壓力與焦慮的方法，培養正確價值觀和正面的生活態度。

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校方就事件向學生和家長發通告，表示已啟動「危機處理小組」提供支援。

優才(楊殷有娣)書院校方回覆《星島頭條》查詢時表示，對女童與其母親不幸離世深表悲痛，並強調已啟動「危機處理小組」，全力為受影響的師生及家長提供情緒支援及輔導。

校長陳偉傑今日亦向學生和家長發出通告，指校方於昨日獲悉一名六年級學生及其母親不幸離世，全校師生深感悲痛及難過。校方強調已即時啟動「危機處理小組」，並聯同教育局及相關專業機構，由教育心理學家、輔導心理學家、學校輔導員及教師，全力為受影響的師生及家長提供情緒支援及輔導。

校方又呼提醒各家長，在這段時間多留意子女的表現及聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉。如家長或貴子女因此事有任何困擾，可向班主任、學校輔導員及校長尋求協助。

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