珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡

太古城發生令人心碎墮樓案。一名12歲女童今日（6月10日）晚上7時許，被發現由廬山閣高處墮樓，警方接報趕至，證實女童返魂乏術，仵工其後到場舁走遺體。今早9時許廬山閣亦有一名48歲姓黃婦人墮樓身亡，當時現場消息稱報案人是黃婦的12歲女兒，詎料該女童晚上在同一大廈墮樓亡。

據了解，兩母女今早曾因教育問題爭執，其後黃婦自行走入睡房。不久，在客廳的女兒突然聽到母親在睡房內大叫，女兒隨即進入睡房但找不到母親，卻從睡房窗赫見母親已倒臥2樓平台，立即報警求助。豈料至夜晚，悲劇再次發生。目前警方仍在調查案件。

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