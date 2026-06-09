屯門奪命工傷│家屬認屍悲痛欲絕 工會促徹查意外原因

昨（8日）在屯門簡約公屋地盤高處墮下死亡的林姓(33歲)男工人，其妻子及數名女親友今（9日）早到葵涌公眾殮房認屍後，林妻傷心欲絕，悲慟萬分，在女親友攙扶下黯然離去，林男遺下愛妻與兩名年僅9歲及7歲的女兒，兩女兒更有特殊學習需要，林妻對丈夫猝逝感徬徨及心力交瘁。協助遺孀的工業傷亡權益會蕭倩文表示，促請勞工處、警方、建築署徹查意外原因，公開交代，並要求承建商、僱主提供善後，恩恤安排，協助家屬渡過難關。

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蕭倩文指，死者去年8月開始在肇事地盤工，事發時在12樓外牆平台做唧膠工作，亦搭有竹棚護欄，惟死者突然從高處墮下。她指今次意外是建造業今年第十宗死亡事故，令人相當痛心。「我哋要積極檢，避免同類悲劇再發生。現在會協助家屬申請慈善基金，並與僱主開會商討恩恤後事的安排。要知道賠償都要等年半以上，有關家庭面對經濟及情緒壓力，我哋都搵社署協助跟進事件。」

香港建造業總工會理事長周思傑今早亦有到場，對於有年僅33歲的年輕工友離逝感到惋惜，他強烈要求勞工處、警方盡快完成調查，僱主及總承建商則做好家屬恩恤工作。他指，根據紀錄，由今年1至5月有多宗工業死亡事故，造成10名工友死亡。「好多公營、私營地盤，有工友中暑死亡，亦見有工友被尾繩吊上半空等嚴重事故一再發生，業界、政府應該認真檢討事件，不應再發生同類事件。」

據他了解，死者當時在12樓工作，二人一組，一人負責放珍珠棉，一人負責唧膠，意外後見到圍網跌出大洞，是否撞擊或絆腳跌下?現場有棚架、工作台、有安全繩的情況下仍墮下，地盤安全措施有否發揮作用?當局應進行檢討。