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屯門奪命工傷｜33歲男工外牆唧膠墮樓亡 遺兩SEN女兒遺孀感徬徨 建築署：責成總承建商調查

突發
更新時間：21:52 2026-06-08 HKT
發佈時間：20:57 2026-06-08 HKT

一名33歲男工人於屯門欣寶路簡約公屋地盤進行「唧膠」工程，其間失足從約40米高的位置墮下身亡。工業傷亡權益會表示，死者與太太育有一對女兒，分別9歲及7歲，均有特殊學習需要，太太為家庭主婦，平日在照顧上壓力甚大，現時身為家中經濟支柱的丈夫不幸離世，感到徬徨無助，心力交瘁。

工業傷亡權益會已派員趕抵醫院接觸家屬，以提供適切支援，並促請房屋署、建築署和勞工處調查意外原因，同時承判商和僱主則協助家屬渡過難關。

相關新聞 : 屯門簡約公屋地盤33歲男工外牆唧膠失足 飛墮40米送院搶救後不治

建築署：已停止相關外牆工程 責成總承建商調查

建築署對一名承建商員工在事故中離世深表難過，並向死者家屬致以深切慰問。建築署人員於事發後到工地了解情況，並要求承建商向死者家屬提供適切協助。 　
　　 
建築署指已立即停止相關外牆工程，並責成總承建商就意外進行深入調查，署方會全力協助相關部門調查事故成因，如發現承建商在事故中有任何不當之處，相關情況將如實反映於其表現報告中，有機會影響其日後的中標機會及投標資格。

 

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