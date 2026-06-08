屯公車禍│Audi「炮彈飛車」釀5傷 34歲男司機涉危駕被捕 網民踢爆屢有前科

屯門公路昨晚（7日）發生嚴重車禍，一輛奧迪（Audi）私家車往九龍方向行駛，其間失控剷上路中分隔石壆彈起，頓變「炮彈飛車」撞毀燈柱後，再越過對面往元朗方向的行車線，猛撼一輛七人車；碎片亦波及另外兩輛私家車，釀成5人受傷。Audi的34歲姓楊男司機涉嫌危險駕駛被捕。事件引來大批網民聲討，有網民認出涉事Audi的自訂車牌，懷疑事發時Audi正在鬥車，直指該名男司機是屯公「慣犯」，過往不時在路上狂飆，認為心須嚴懲。

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網上流出事發一刻的車Cam片，所見涉事Audi在屯門公路與另一私家車高速飛馳，其間Audi失控剷上路中分隔石壆後繼續滑行，撞毀一條燈柱，再越過對面線。另一段車Cam片見顯示，一輛七人車沿屯門公路往元朗方向行駛，其間對面線的Audi如炮彈般衝至，猛撼七人車。畫面所見，七人車被Audi撞到「成架彈起」，車頭盡毀。

有網民看畢片段，懷疑Audi「鬥車」、「同慢線另一部車片緊」。亦有網民認出Audi的自訂車牌，直言涉事司機早有「前科」，經常在公路高速飛駛，「喺青山公路大欖段落屯公，日日揸到舞龍咁款」，又揶揄「果（嗰）日都見識過佢手車，估唔到咁快玩完」。網民紛紛認為必須嚴懲，「罰款，釘牌，入獄」、「釘佢牌就好啦」。

事發於昨晚9時21分，警方及消防處接報後迅速派員到場。警方經初步調查，顯示一輛Audi沿屯門公路第一線往九龍方向行駛，當駛至近青衣方向位置時突然失控，撞向中央分隔石壆後衝入對面行車線，撞向一輛沿屯門公路第三線往屯門方向行駛的七人車，其間碎片飛散擊中另外兩輛私家車。

意外中，4名男司機分別報稱手腳擦傷、頸和腰疼痛並頭暈。被撞七人車的一名女乘客則左手骨折。各人清醒，分別由救護車送往屯門醫院治理。Audi的34歲姓楊男司機涉嫌危險駕駛被捕，案件由新界北總區交通部意外調查組第4隊跟進。