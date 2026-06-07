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車cam｜屯門公路Audi剷壆變「炮彈飛車」 撞斷燈柱飛越對面線撼七人車釀5傷

突發
更新時間：21:51 2026-06-07 HKT
發佈時間：21:51 2026-06-07 HKT

屯門公路發生交通意外。今日（7日）晚上9時許，兩輛私家車於屯門公路往元朗方向近黃金海岸發生相撞，其中一輛私家車車頭起火冒煙。車禍中5人受傷，全部清醒由救護車送往屯門醫院治理。

根據網上圖片所見，Audi車頭冒出火光，安全氣袋彈出，而另一輛七人車則嚴重損毀，車頭變型猶如廢鐵，大量碎片散落一地。有途經現場的司機上載一條車cam片，片中見到一輛七人車沿屯門公路往元朗方向行駛，其間對面線一輛Audi私家車突然失控，如炮彈般衝上路中石壆，再越過對面線。七人車隨即按死火燈，但仍被Audi的車尾撞到「成架彈起」。另一條車Cam片更拍到Audi在屯門公路高速飛馳，其後鏟上石壆後繼續滑行，撞毀一條燈柱後，再越過對面線。

事發於周日晚上9時21分，警方及消防處接報後迅速派員到場。警方經初步調查，顯示一輛Audi沿屯門公路第一線往九龍方向行駛，當駛至近青衣方向位置時突然失控，撞向中央分隔石壆後衝入對面行車線，撞向一輛沿屯門公路第三線往屯門方向行駛的七人車，其間碎片飛散擊中另外兩輛私家車。

意外中，4名男司機分別報稱手腳擦傷、頸和腰疼痛並頭暈。被撞七人車的一名女乘客則左手骨折。各人清醒，分別由救護車送往屯門醫院治理。Audi的34歲姓楊男司機涉嫌危險駕駛被捕，案件由新界北總區交通部意外調查組第4隊跟進。

事故期間，屯門公路往元朗方向近黃金海岸的部分行車線需要封閉，其後路段解封，屯門公路往元朗方向的車龍龍尾一度延至屯門公路巴士轉乘站。

 

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