屯門麥理浩徑非洲狐獴被尋獲 浴室變安樂窩不斷好奇探索

屯門麥理浩徑發現狐獴事件再有新發展，有市民日前找到該隻狐獴，被帶回家中洗澡和驅蟲，把浴室改建成臨時安樂窩，鋪上毛巾及備置食水，狐獴在浴室內時而兜圈、時而直立，好奇探索周圍的新環境。

據了解，找到狐獴是一對男女，他們在麥理浩徑山頭發現該狐獴，並拍下在家情況的短片，片中狐獴健康狀況良好，在浴室內走來走去，該對男女似是愛護動物人士，替狐獴洗澡和驅蟲，並把牠安置在浴室內，至於是自己飼養，還是交給愛協或漁護署則不得而知。

最先發現該隻狐獴的凌先生，得知狐獴已被人帶走，他對《星島頭條》表示：「個人認為，只要係有愛心之士收養我冇意見，不過能交給愛協照顧我最放心」。

有野生動物專家表示，狐獴不適合在家中飼養，牠們活動量極高的動物，在十分狹窄的空間養飼或者困在籠中，牠們發洩不到精力，很容易會有精神或行為異常。而且不適合一隻飼養，牠們由10至40隻組成群居動物，需要家庭成員之間互動。

根據香港法例第139章《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》及第421章《狂犬病規例》，任何活生動物進口香港必須先取得特別許可證。由於漁護署不審批狐獴的寵物進口，市面上（如網上宣稱內地「直銷」）的狐獴皆屬走私非法入口。任何人若未獲批准而進口或管有非法入口動物，一經定罪，最高可被罰款港幣 5 萬元及監禁 1 年。

由2023年至去年3月，漁護署捕獲16隻非寵物類的動物，包括狐獴、蜜袋鼯及刺蝟等近年新興異寵。此外，署方於2023及2024年亦接獲市民主動交出各1隻狐獴及刺蝟。

相關新聞：屯門麥理浩徑遇見非洲狐獴 事主：今日真係好特別