屯門麥理浩徑遇見非洲狐獴 事主：今日真係好特別

在香港行山，撞見野豬、蟒蛇，甚至周潤發也沒有甚麼驚奇，因為在香港野外，你可能遇上孔雀和狐獴等奇珍異獸，昨（4日）午一名男子在屯門麥理浩徑遠足時，在溪邊發現一隻外表可愛的狐獴，事主凌先生在網上寫道：「咁大個仔第一次遇見！」

事發於昨午5時左右，凌先生在屯門何福堂上麥理浩徑，溪邊附近發現該狐獴，只見牠獨自活動，水靈般的雙眼瞧着人，沒有太大反應，事主在網上寫道：「今日真係好特別，行山竟然遇到一隻可愛的小精靈(狐獴)」。

狐獴原棲息於非洲南部乾燥地區，並非香港物種，相信該狐獴被人當作寵物非法偷運來港。近年，港人飼養異寵的熱潮升溫，秘密飼養一些奇珍異獸作為寵物，其中外表可愛的狐獴大受歡迎，售價由數千至一萬元左右。

過去，大埔太湖花園及附近的林村河河畔，曾有青年用繩綁着狐獴公然「散步」，甚至發生兩宗狐獴走失事件。

根據香港法例第139章《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》及第421章《狂犬病規例》，任何活生動物進口香港必須先取得特別許可證。由於漁護署不審批狐獴的寵物進口，市面上（如網上宣稱內地「直銷」）的狐獴皆屬走私非法入口。任何人若未獲批准而進口或管有非法入口動物，一經定罪，最高可被罰款港幣 5 萬元及監禁 1 年。

由2023年至去年3月，漁護署捕獲16隻非寵物類的動物，包括狐獴、蜜袋鼯及刺蝟等近年新興異寵。此外，署方於2023及2024年亦接獲市民主動交出各1隻狐獴及刺蝟。