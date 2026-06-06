勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債

黑幫和勝和前「坐館」、綽號「寸哥」的張仲榮（55歲）去年在上水街頭被人追債掌摑事件。消息稱，張仍在赤柱監獄服刑期間，欠下過百萬元賭債，債主是牽涉「泰龍案」的同門猛人「紋身忠」，有人出獄後以為「紋身忠」仍在獄中服刑可以賴數不還，結果惹來掌摑羞辱。

據了解，綽號「紋身忠」的梁國忠因「泰龍案」在赤柱監獄服刑，張則於2022年12月，因「聲稱是三合會社團的幹事」等三罪，被判監32個月20天，同樣在赤柱監獄監禁，他被安排入住勝和囚犯為主的監倉，其間多次與同門賭錢，欠下不少賭債，他刑滿出獄後，眼見「紋身忠」判囚終身，故拒絕還錢。

消息又稱，「紋身忠」手下曾多次致電張逼債無果，其後派人打聽其行蹤，去年得知他在上水馬會道，馬上將他逮住，最終上演追債掌摑事件，同時拍下片段。自從掌摑事件發生後，張「神隱」多時，絕少江湖「蒲頭」，由於他還錢仍時還時拖，最近流出有關短片。據悉，警方已留意到有關片段，相信會主動接觸張仲榮，避免引發江湖風暴。

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片段全長1分37秒，片中張一身白衫白褲及戴帽，一開始他已被人「修理過」，帽歪眼鏡甩，狀甚狼狽，張說：「嗱，錢一定畀嘅」， 對方大漢問：「點畀？」，張說：「兄弟，唔好郁手郁腳，好唔好」，對方問：「點樣找」，言畢又是一巴掌。

有人一度制止：「唔好郁佢」，張又說：「真係唔好郁手郁腳，諗掂佢，好唔好？」對方又問：「點找，幾時找？」，張沒有明確答案，其間一輛警車經過，有人上前解釋：「飲醉酒、飲醉酒」，片段完。