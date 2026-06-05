黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑

網上日前流出一條短片，一名戴帽白衫漢疑被人追債，當街遭掌摑至眼鏡飛脫。事件成為江湖熱話，有傳被摑者為黑幫和勝和前「坐館」、綽號「寸哥」的張仲榮（55歲）。據悉，張因欠下過百萬元街數，去年被債主人馬在上水馬會道教訓一頓。

片段全長1分37秒，片中張一身白衫白褲及戴帽，一開始他已被人「修理過」，帽歪眼鏡甩，狀甚狼狽，張說：「嗱，錢一定畀嘅」， 對方大漢問：「點畀？」，張說：「兄弟，唔好郁手郁腳，好唔好」，對方問：「點樣找」，言畢又是一巴掌。

有人一度制止：「唔好郁佢」，張又說：「真係唔好郁手郁腳，諗掂佢，好唔好？」對方又問：「點找，幾時找？」，張沒有明確答案，其間一輛私家車經過，司機停車查看，有人解釋：「飲醉酒、飲醉酒」，片段完。

消息稱，張欠下同門過百萬元，因沒有還債，去年被人追債，在上水馬會道被人掌摑羞辱，由於張事後還錢仍不定期，時還時拖，最近又流出有關短片。

翻查資料，張仲榮剛出獄不久，2022年12月，張涉在芬蘭浴室揚言「啲人當我勝和辦事人無到」，意指自己為「和勝和」的「坐館」或「揸數」，被在浴室工作的臥底警員目睹。男子昨在區院承認「聲稱是三合會社團的幹事」等3罪，被判監32個月20天。