Save Lily｜Danny父母在入境處總部成功辦領出世紙 非常父：市民唔駛擔心有拐帶問題

今（6日）晨11時21分，Danny父母的曾先生及關女士前往將軍澳入境處總部，替兒子登記世出資料及申請出世紙，二人面帶微笑，在入境處職員陪同下乘搭升降機前往二樓的出生登記署辦手續。據了解，當局初步已核對有關資料，完成文件，相信很快會發出世紙給Danny。

至中午12時40分，曾先生與關女士手持兒子Danny剛發出的出世紙，離開入境事務處大樓。離開前，曾先生接受傳媒訪問時表示，辦領手續非常暢順，已改了Danny的中文名字，取得Danny的出世紙後形容：「如釋重負」，並說：「真係好開心，因為等咗好耐」、「知道我同Danny有血緣關係，市民唔駛擔心有拐帶問題」。

曾先生手持兒子的出世紙，感謝多名高官：「多謝行政長官李家超英明領導，保安局長鄧炳強愛民如子，絞盡腦汁幫我哋，亦感謝勞工及福利局局長孫玉函對Danny情況憂心忡忡」。

他稱，今天第一次與社工會面，解釋取回幼子Danny的流程，包括取得他們的資料，然後當局派員家訪，並安排他們去收容所探Danny：「若社工評估Danny喺我哋屋企可以安全生活，相信好大機會返到我哋屋企……，我有信心取回Danny」。

曾先生引述社工的說話，指身處收容所的Danny身體很健康，收容所有專責醫生，倘兒子有問題均會通知他們，下星期可以去探Danny，相聚時間約一小時：「好掛住佢，以前一齊住，每日都帶佢游水，佢好鍾意游水」。

至於女兒Lily，曾先生表示，已簽了授權書給香港政府將他們的DNA給瑞典當局，「我哋嘅女已冇見三年，冇過佢把聲，冇任何聯絡，只是每兩個月收到寄養家庭嘅消息，話佢好好」。

被問到事件發展有否違背他們的初心，曾先生稱，世界各地，在家分娩均是少數，他也預料比想像中困難，今次引起社會廣泛關注，屬預料之外。

曾先生亦談到子女未來教育方面，他指Danny因年幼，現時主要以家庭教育為主，他們會帶兒子接觸社會，參加興趣班，安排他去託兒所適應學校環境。當幼子五、六歲時，會衡量自身經濟狀況，以及幼子的意願，才決定他接受哪種教育。

他表示，二人積蓄足夠照顧Danny至三歲，在幼子一歲前，二人都會主力照顧Danny，如果Danny喜歡父母24小時陪伴左右，他們可能不外出工作。

今年4月，關女士在本港家中分娩誕下幼子Danny，但二人一直拒絕提交DNA檢測以證實親子關係，沒法替Danny領取出世紙。本月2日，警方終以涉嫌「疏忽照顧兒童罪」拘捕二人。翌日（3日），警方、入境處及社署舉行記者會，指被捕二人同意抽取DNA樣本跟男嬰作比對。本月4日，據悉經DNA樣本比對後，證實男嬰與被捕男女具血緣關係。

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