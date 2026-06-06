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Save Lily｜Danny父母到入境處總部辦出世紙 當局已核實有關資料

突發
更新時間：11:49 2026-06-06 HKT
發佈時間：11:49 2026-06-06 HKT

今（6日）晨11時21分，Danny父母的曾先生及關女士前往將軍澳入境處總部，替兒子登記世出資料及申請出世紙，二人面帶微笑，在入境處職員陪同下乘搭升降機前往二樓的出生登記署辦手續。據了解，當局初步已核對有關資料，完成文件，相信很快會發出世紙給Danny。

今年4月，關女士在本港家中分娩誕下幼子Danny，但二人一直拒絕提交DNA檢測以證實親子關係，沒法替Danny領取出世紙。本月2日，警方終以涉嫌「疏忽照顧兒童罪」拘捕二人。翌日（3日），警方、入境處及社署舉行記者會，指被捕二人同意抽取DNA樣本跟男嬰作比對。本月4日，據悉經DNA樣本比對後，證實男嬰與被捕男女具血緣關係。

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