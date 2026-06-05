4日3宗公共車輛毒駕案 觀塘紅Van左搖右擺被截 56歲司機被捕

本港4日內發生3宗公營車輛司機涉毒駕案件，分別涉及小巴及的士，3名介乎53至76歲男司機被捕。警方直指非常重視公共服務車輛司機毒後駕駛的案件，並強調此類行為會嚴重危害其他道路使用者。

其中在今（5日）早上11時，一部紅頂小巴行駛旺角至觀塘路線，駛至牛頭角道花園大廈喜鵲樓對開，東九龍交通部特遣隊巡邏車發現小巴行駛時左搖右擺，於是上前截停該小巴。當時車上有4男1女乘客。警員為小巴司機進行快速口腔液測試，結果56歲男司機對4號海洛英及冰毒呈陽性反應，警員以毒後駕駛罪拘捕該名小巴司機，將他帶上警車作進一步調查，並召來緝毒犬搜索車廂，沒有進一步發現毒品。

6月5日牛頭角道毒駕小巴現場

另外在今日清晨6時左右，警方東九龍交通部特遣隊人員在觀塘偉業街一帶常規巡邏期間，發現一輛往油塘方向的士左搖右擺，形迹可疑，遂於勵業街將該輛的士成功截停。警員對53歲姓李司機進行毒理測試，結果顯示他對氯胺酮（俗稱「K仔」）毒品檢測呈陽性反應。警方隨後以涉嫌「在藥物影響下駕駛」（毒後駕駛）罪名將李男拘捕。

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6月5日觀塘勵業街毒駕的士現場

另外在本周二（2日），黃大仙東頭村道美東邨對出，一部的士沿東頭村道行駛，其間因行車不穩，左搖右擺引起警員注意，警員遂截停該部的士調查，發現姓陳(76歲)的士司機神情呆滯，口齒不清，於是向陳男進行快速口腔液測試，驗出對海洛英及可卡因毒品呈陽性反應，涉毒後駕駛被捕。

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6月2日黃大仙東頭村道毒駕的士現場

警方斥毒駕嚴重危害其他道路使用者

警方表示，東九龍總區交通部於6月2至5日在東九龍區一帶展開名為「駒始」的執法行動，打擊公共服務車輛司機毒後駕駛的違法行為。透過情報主導及加強策略性巡邏部署，人員在行動中分別拘捕兩名本地男的士司機及一名本地男小巴司機，年齡介乎54至76歲，涉嫌毒後駕駛。

初步調查顯示，被捕人在駕駛公共車輛提供服務前，懷疑曾服用海洛英、「冰」毒及安非他命等毒品，以致駕駛時車輛左搖右擺、行車不穩，易生意外。

其中一名76歲本地男的士司機已被暫控一項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」罪，案件已於6月3日在觀塘裁判法院提堂；其餘兩名司機亦將被暫控各一項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」罪，案件將於明日（6月6日）在觀塘裁判法院提堂。

警方強調，非常重視公共服務車輛司機毒後駕駛的案件，並強調此類行為會嚴重危害其他道路使用者。根據香港法例，毒後駕駛一經定罪，首次定罪最高可被判監禁三年及罰款二萬五千元。