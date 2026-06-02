東頭村道的士左搖右擺遭警截 7旬司機涉毒駕被捕

黃大仙東頭村道東頭村道美東邨對出，今（2日）早上約10時，一部的士沿東頭村道行駛，其間因行車不穩，左搖右擺引起警員注意，警員遂截停該部的士調查，發現姓陳(76歲)的士司機神情呆滯，口齒不清，於是向陳男進行快速口腔液測試，驗出對海洛英及可卡因毒品呈陽性反應，涉毒後駕駛被捕。車廂內暫未找到毒品，警員稍後召來搜索犬到場搜車。案件將交由東九龍交通特遣隊接手跟進。



