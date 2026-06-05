觀塘紅頂小巴行駛左搖右擺被截停 56歲司機涉毒駕被捕 4日內第3宗

今（5日）早上11時，一部紅頂小巴行駛旺角至觀塘路線，駛至牛頭角花園大廈喜鵲樓對開，東九龍交通部特遣隊巡邏車發現小巴行駛時左搖右擺，於是上前截停該小巴，當時車上有4男1女乘客。警員為小巴司機進行快速口腔液測試，結果56歲男司機對4號海洛英及冰毒呈陽性反應，警員以毒後駕駛罪拘捕該名小巴司機，將他帶上警車作進一步調查，並召來緝毒犬搜索車廂，沒有進一步發現毒品。這是四日內第三宗公營車輛司機涉毒駕案件。

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本周二（2日）黃大仙東頭村道東頭村道美東邨對出，一部的士沿東頭村道行駛，其間因行車不穩，左搖右擺引起警員注意，警員遂截停該部的士調查，發現姓陳(76歲)的士司機神情呆滯，口齒不清，於是向陳男進行快速口腔液測試，驗出對海洛英及可卡因毒品呈陽性反應，涉毒後駕駛被捕。

相關新聞：觀塘勵業街的士左搖右擺 53歲男司機涉毒駕被捕明日提堂

今日（5日）清晨6時左右，警方東九龍交通部特遣隊人員在觀塘偉業街一帶進行常規巡邏期間，發現一輛正開往油塘方向的士，在馬路上行駛時左搖右擺，形迹可疑，並在勵業街將該輛的士成功截停，警員對53歲姓李司機進行毒理測試。結果顯示他對氯胺酮（俗稱「K仔」）毒品檢測呈陽性反應。警方隨後以涉嫌「在藥物影響下駕駛」（毒後駕駛）罪名將李男拘捕，他將被暫控一項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」罪，案件將於明日（6日）在觀塘裁判法院提堂。