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Save Lily｜消息：經DNA檢測後 證實Danny與被捕父母具血緣關係

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更新時間：12:07 2026-06-04 HKT
發佈時間：12:07 2026-06-04 HKT

全城關注的「Save Lily」事件，因涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕的姓曾男子及姓關女子，為確認二人是Danny父母，警方早前已取得二人的DNA樣本作化驗。據了解，DNA結果顯示二人確是Danny親生父母。

曾先生的未婚伴侶關小姐2019年在芬蘭在家分娩，不過首胎女兒出生一個月後夭折，2021年再次在家分娩誕下次女Lily，後轉往瑞典生活，瑞典當局2023年因考慮到Lily健康情況，強制接管帶走照顧。

兩人去年回港後，關小姐今年初在家中分娩誕下幼子Danny，以私隱為由，拒絕向入境處交DNA報告證明與Danny血緣關係，令Danny至今未獲入境處發出世紙。他們昨日被警方以涉嫌疏忽照顧兒童拘捕，Danny則被迭往醫院檢查及轉到收容所照顧。

警方昨日（3日）公布，成功取得二人同意，已檢取他們及男嬰的DNA樣本，送到政府化驗所化驗，以核實與Danny血緣關係。

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