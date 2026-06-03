吐露港公路貨車突跌石屎板 險中後車：早兩秒bye bye咗

吐露港公路驚現公路炸彈，再有貨車因載貨不穩險釀成意外。昨日（2日）網上流傳一段車CAM影片，畫面顯示當日下午時分，一輛沿吐露港公路行駛的開斗貨車，車斗內一塊巨型石屎板突然在高速行駛中跌落路面，當場揚起漫天灰塵。緊隨其後的一輛私家車女司機及時扭軚閃避，與死神擦身而過。事後女司機心有餘悸，在社交平台大嘆：「早兩秒都bye bye咗！」

巨型石屎板破空跌落 揚起漫天灰塵

警方證實當日下午接獲多宗報案，指涉事貨車除了跌下石屎板，更沿路掉落床褥，幸事件中無人受傷。

據網上流傳一段長約17秒的車CAM影片可見，事發於周二（2日）下午大約4時47分。當時一輛開斗貨車沿吐露港公路左二線，往上水方向行駛。目測該輛貨車的車斗內擺滿了各式各樣的雜物及物件，且並無嚴密覆蓋。

當貨車駛近林村對開時，車斗內一塊巨型的石屎板懷疑因顛簸及綑綁不穩，突然破空而出，狠狠跌落行車線上。石屎板與柏油路面猛烈撞擊，瞬間揚起大量灰塵，視覺效果震撼。巨型石屎板墮地後餘勢未了，繼續向左方路邊位置高速滑行。

女司機極速扭軚避一劫 警方接獲多宗報案

當時，拍攝到這驚險一幕的私家車正沿後方的左一線行駛。面對迎面高速滑落的石屎板，私家車司機反應迅速，生死一瞬之間立即稍微扭往左邊膊道避開，才不致釀成嚴重車禍。司機隨後將這段驚魂影片上載至社交平台，並發文直呼命大，坦言若車速「早兩秒都bye bye咗」。

警方就事件回覆傳媒查詢時表示，於周二（2日）下午4時51分接獲市民報案，指一輛貨車駛至吐露港公路往上水方向近林村時，沿途跌下床褥和石屎板。

隨後於下午4時56分，警方再接獲一名44歲文姓女司機報案，指一輛貨車在相同位置跌下石屎板，文女駕駛私家車駛經上址時險被擊中。幸運的是，在兩宗報案及意外事件中，均無人受傷。警方正根據資料追查涉事貨車司機。