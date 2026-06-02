警反黑組搗樂華南邨武器庫 檢多包K仔可卡因 兩黑幫少年被捕最細僅13歲
更新時間：23:32 2026-06-02 HKT
發佈時間：22:41 2026-06-02 HKT
發佈時間：22:41 2026-06-02 HKT
黃大仙警區反黑組人員接獲線報，指樂華南邨展華樓一單位藏有大量武器，至今日（2日）傍晚突擊搜查單位，當場拘捕兩名有黑幫背景的青年，檢獲大量武器及毒品，其間緝毒犬亦有到場協助搜証，警方正追查該批武器用途。
據了解，警方在單位檢獲約100包可卡因、氯胺酮及依托咪酯毒品，另外又起出摺刀、西瓜刀及鐵架等武器。至於被捕的兩名青年分別13及14歲，均就讀中二，其中一人與家人居於涉案單位。今日他們放學回家，再外出離開單位時被警方拘捕。
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