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翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育

突發
更新時間：19:21 2026-06-02 HKT
發佈時間：19:21 2026-06-02 HKT

香港籃球名宿翁金驊在漢華中學執教期間體罰學生，事件引起社會關注，校方指事件發生於2023/24學年，已暫停涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。據了解，涉事學生當時就讀中二，因遲到及忽略籃球訓練而被管教。事件曝光後，警方主動聯絡學校，並透過校方聯絡該名學生及其家長，惟家長及學生均認為事件屬紀律教育，拒絕報警及不會給予口供。

消息指，涉事學生現於漢華中學就讀中四，仍為籃球隊成員。他聲稱與教練及隊友關係融洽，並不希望受這件發生在兩年前的事件影響。

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警方就事件回覆《星島頭條》查詢時表示，並未接獲相關報案，東區警區得悉有關事件後，已主動向涉事學校了解情況。據校方表示，已就涉事片段與相關學生及家長進行溝通。東區警區警民關係組學校聯絡主任會繼續與校方保持緊密聯繫，並因應情況提供適切協助，以維護校園安全及學生福祉。

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另外，教育局亦非常關注有關事件，表示知悉後即時聯絡學校跟進。學校已啓動危機處理小組跟進，包括即時暫停相關教練的職務，以及為有需要的學生及家長提供輔導和支援。教育局已要求學校嚴肅跟進事件及盡快提交報告，詳細交代事件，會繼續與學校保持聯絡，跟進及提供適切協助。
 

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