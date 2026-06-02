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珍惜生命｜柴灣興華邨八旬翁梯間墮樓 當場證實身亡

突發
更新時間：05:56 2026-06-02 HKT
發佈時間：05:56 2026-06-02 HKT

周一（1日）晚上11時53分，警方接獲興華邨展興樓保安員報案，稱發現一名老翁倒卧在展興樓大廈對開的空地上，懷疑事主從高處墮下。

警方及救護人員接報趕抵現場，惟經仔細檢查後，證實該名老翁已無生命跡象，當場不治，毋須送院。

執法人員隨即封鎖現場，並用帳篷遮蓋死者遺體展開調查。經初步核實，死者為一名86歲姓羅老翁，相信他是從大廈的梯間位置失足或跳下墮地。警方在現場並未檢獲遺書，其墮樓原因及真正死因，仍有待安排驗屍後作進一步確定。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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